「あんぱん」で朝ドラ初出演の新仮面ライダーヒロイン堀口真帆とは？先輩・今田美桜と初共演「撮影前からとにかく緊張」【プロフィール】
【モデルプレス＝2025/08/18】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で朝ドラ初出演を果たしたモデル・女優の堀口真帆（ほりぐち・まほ／16）を紹介する。
【写真】朝ドラ初出演の16歳女優、美デコルテ披露
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの同僚・さくらを堀口が演じる。
15日放送の第100話で朝ドラデビューを果たし、18日放送の第101話にも出演した堀口。今田と同じ芸能事務所「コンテンツスリー」に所属しており、2人は初共演となった。上司から肩叩きされ、会社を去ることになったのぶとの別れでは、わずかな尺ながらも視聴者にとって印象的なシーンを作り上げた。
本作の出演について、堀口は「初めての朝ドラの撮影で、撮影前からとにかく緊張していました。いざ、撮影が始まってからは事務所の先輩でもある今田さん、スタッフの皆様がとっても優しくしてくださり、リラックスしながら撮影に挑めました」と振り返り「朝ドラの現場はとっても温かくまたこの場所でお芝居ができるようにこれからももっと頑張ろうと、改めて気持ちが引き締まりました」と今後の活動に意気込んだ。
そんな堀口は、2008年10月10日生まれ、東京都出身。2021年、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）でモデルデビューし芸能界入り。2022年からは、サッカーJリーグ・横浜FCのスタジアムアシスタントMCに就任。グラビア、バラエティ番組など多方面で活躍している。
2024年、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に出演し、ティーンの支持を獲得。さらに、これまで北川景子、木村カエラ、広瀬すずなど数々の有名俳優、スターを輩出してきた「ミスセブンティーン」の2025年ファイナリストの1人に選出されているほか、9月7日スタートのテレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」（毎週日曜午前9時〜）のヒロイン・ねむ役にも抜擢されており、次世代女優として注目が集まっている。（modelpress編集部）
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
◆堀口真帆「あんぱん」で朝ドラ初出演
◆新仮面ライダーヒロインで注目・堀口真帆とは？
