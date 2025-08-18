おうち飲みでの勝負顔♡ 頑張りすぎずに盛れる「すっぴん引き上げメイク」

ご近所のお友だち宅で急遽チル飲み〜なんてときも、大丈夫！今回は、加藤ナナをお手本に、まったりおうち飲みのときにしたい「すっぴん引き上げメイク」をご紹介します。ほどよいメイク感で、おしゃれの手を抜かないのが上級者なんです♡

さりげカラーラインでおしゃれもキープ まったりおうち飲み ご近所のお友だち宅で急遽チル飲み〜！なんてときも、ほどよいメイク感で、おしゃれの手を抜かないのが上級者。 頑張りすぎず、サボっても見えないよう、主役にしたのは、非日常的なメタリックピンクのアイライン。 ライン以外はすっぴん引き上げメイクに徹してシチュエーションに寄せるべし！

使用したコスメはこちら♡ 【a】ヴィセ ダブル ムード アイズ BR-1 1,540円（編集部調べ）／コーセー

▶︎透けブラウンをまぶたにレイヤードして、ほどよく抜け感のあるメリハリをメイク。 【b】YSL リベレイテッド アイライナー ウォータープルーフ 11 4,620円／イヴ・サンローラン・ボーテ

▶︎赤みをおびたピンクにキラキラのパールでキュートさ満点。 【c】ファシオウルトラ WP マスカラ カール 02 1,320円（編集部調べ）／コーセー

▶︎マスカラはブラウンでやわらかさと目ヂカラを両立させて。 【d】ルナソル リクイドブラッシュ EX02 3,850円／カネボウ化粧品（限定発売）

▶︎素肌がアップグレードしたような血色ベージュに、繊細なゴールドパール入り。 【e】ルナソル フュージングカラーリップス EX07 4,620円／カネボウ化粧品（限定発売）

▶︎肌にとけこむシームレスな質感で毛穴もカムフラ。

メイク手順 How to アイ a-1→a-2の順でアイホール全体になじませ、a-3を下目尻の三角ゾーンに、a-4を目頭にくの字に囲み部分的に締める。 このとき全体のフォルムを横長に作って、ベースの陰影をオトナっぽく仕上げておく。 bで目尻側1/2に太めのラインを引く。 How to チーク dを指にとり、顔の中央から外に向かって放射状に広範囲へ塗り広げる。薄く広くつけて、すっぴん肌のかすかな血色を再現。 How to リップ eのヌーディなツヤリップを唇全体にたっぷりとオーバーめにつける。マットすぎず、ツヤツヤすぎない、リップバーム感覚でつけられる心地いいものを選んで。

完成♡ さりげなく派手色を取り入れて上品顔の完成。ナチュ盛りがおうち飲みメイクに大抜擢なんです♡

More! もっと可愛く♡ ヘアのコツ ダル見えしない高めサイドポニー シンプルポニーは、結び目を高め位置かつ中央をずらしてアシメにすることで、NOT寝起きなアレンジ感が生まれる。前髪は分量多めにまとめてすっきりと。 シャツ 17,333円／the bamnet（nugu pressroom）Tシャツ 3,630円／THE SHOP TK（ワールド）レースパンツ 5,500円／MORE self LOVE 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／加藤ナナ

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗