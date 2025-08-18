白より黒より“この色”！【ハニーズ】大人可愛く決まる♡「淡色アイテム」

やわらかなニュアンスをまとえそうな淡色。モノトーンよりも優しく、大人可愛い雰囲気を楽しめそう。【ハニーズ】の「淡色アイテム」は、抜け感ときちんと見えのバランスがよく、大人コーデで活躍が期待できます。休日のお出かけコーデにもおすすめなので、ぜひチェックして。

ナチュラルで上品な淡色トップス

【ハニーズ】「6分袖リボン付ブラウス」 \2,280（税込・セール価格）

ふんわりとしたシルエットとシャーリング、そしてトリプルリボンが愛らしいブラウス。程よいシアー感で軽やかに見え、暑い季節の装いにぴったりです。ほんのり優しいイエローカラーは、肌を明るく見せてくれそう。ラフな印象を楽しむなら、リボンを解いて抜け感を作るのがおすすめ。

ヘビロテ必至の淡色ワイドパンツ

【ハニーズ】「ワイドストレートパンツ」 \1,980（税込・セール価格）

センタープレスとウエストタックで脚長効果を引き出せそうな、美シルエットパンツ。脚のラインを拾いにくいワイドシルエットで、美脚見えを狙えます。ベージュ系の淡色パンツは上品さを感じられ、きれいめトップスともカジュアルトップスとも合わせやすい優秀アイテム。一本持っておくと着まわしの幅が広がります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M