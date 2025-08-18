¡Ø¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ªËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþÎï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¡È¤á¤í¤¤å¤ó¡É¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¿¼ËÙ¤ê
8·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØViVi¡Ù2025Ç¯10·î¹æÁý´©¤ÎÉ½»æ¤ò¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛË§º¬µþ»Ò¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡ÙËÜÅÄ¶ÁÌð¤È¤Î2SHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥í¥¹¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¡¢Ãå¼Â¤Ë¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÜÅÄ¡£º£Ç¯4·îÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¡¦¹¾Ã¼Âí¾»¤ò¹¥±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤ÏNOWÉôÌç¤Ë½éÅÐ¾ì¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤¤¤¦²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¡ØViVi¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ËÜÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÎï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¼Â¤Ï¤ªÃãÌÜ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥å¡¼¥È¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¡ØViVi¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡ÖÎáÏÂºÇ¶¯¤á¤íÃË¡×¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄ¤Î¡Ö¤á¤í¤¤å¤ó¡×¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£¼Çµï¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤äÍ·¤Ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾®Æ»¶ñ¤òÆþ¤ì¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ú¡¼¥¸¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£
»£±ÆÅöÆü¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ËÜÅÄ¼«¤é¤Î°Õ¸«¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éËÜ¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÎÉþ¹¥¤¤ÇÍÌ¾¤ÊËÜÅÄ¤ÏÅª³Î¤Ê°Õ¸«¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¡¢»þ´ÖÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿4¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î»£±Æ¤ò·è¹Ô¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»£¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¤á¤í¤µ¤ÎÈëÌ©¤ä¡¢ËÜÅÄ¤ò·Áºî¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤Û¤«¡¢°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÏÃ¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ²»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÉôÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡¢¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¡¢ËÜÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉµÍ¤á¹þ¤ó¤À»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£