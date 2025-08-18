「まるで世界の終わり」パキスタンで豪雨被害…300人以上死亡　インドの山間部でも大規模な洪水で少なくとも61人が死亡

パキスタンで降り続いた雨で土砂崩れや鉄砲水が相次いで発生し300人以上が死亡、隣国インドでも大規模な洪水で少なくと61人以上が死亡している。

パキスタンの豪雨被害で300人以上が死亡

激しい勢いで流れる茶色く濁った水。

濁流は住宅地にも入り込み、住民はロープにつかまりながら移動していた。

パキスタン北西部のカイバル・パクトゥンクワ州で8月14日から降り続いた雨で、土砂崩れや鉄砲水が相次いで発生し、これまでに300人以上が死亡した。

住民は、「鉄砲水が来て、家の中にも水が入り込みました。多くの車が流されました」、「まるで世界の終わりのようでした。ここに50年以上住んでいますが、こんなにひどい洪水は初めてです」などと話した。

被災地に支援物資を運んでいたヘリコプターが悪天候により墜落し、乗っていた5人が死亡する事故も起きた。

被害が拡大した山岳地域では、行方がわからなくなった人たちの捜索活動が続けられているが、土砂崩れなどにより幹線道路が寸断され、捜索は難航しているという。

インドの山間部の村でも大規模な洪水

豪雨による災害はパキスタンの隣国インドでも発生し、北西部では、腰のあたりまで水に浸かった道路を歩く人たちもいた。

14日、直轄地としているジャム・カシミールの山間部の村で大規模な洪水が発生した。

ジャム・カシミール連邦直轄領 オマル・アブドゥッラー首相は、「多くのけが人が出ています。60人の遺体が見つかり、まだ多くの人が行方不明になっている」と語った。

この村は、ヒンズー教の巡礼ルートにあり、巡礼者のために設置された共同の調理場が土砂で流されるなどして、少なくとも61人が死亡、また18日には、ジャム・カシミールの別の地域でも土砂災害が発生し、子ども5人を含む少なくとも7人が死亡したという。

（「イット!」8月18日放送より）