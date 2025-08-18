サッカー界の伝説、ベッカムモデルの「最新プレデター」がadidasから登場！カラーは“ピンク×ブラック”…8月19日発売

adidasは15日、MLSインテル・マイアミに着想を得たピンクとブラックの大胆な「プレデター」を発表した。

adidas Predator Elite by David Beckham

adidasのサッカースパイクにおいて、『ゴール至上主義』を掲げるキック重視モデル「プレデター」。

今回、限定モデルとして登場したのは、シュータンに“BECKHAM”の文字が刻まれた伝説の名選手デイヴィッド・ベッカムのシグネチャースパイクだ。

現在、リオネル・メッシが所属するインテル・マイアミの共同オーナーの一人であるベッカム。

イングランド代表の貴公子として世界的な活躍を見せた現役時代は、adidasのアイコンだったことでも知られる。

カラーはビームピンク／コアブラック／クラウドホワイト。

サッカー界の伝説、ベッカム仕様の『プレデター ELITE FT FG』は、8月19日（火）17時よりadidasオンラインストアや一部専門店にて発売。価格は31,900円（税込）となっている。