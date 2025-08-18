「どの試合でも勝てる？ホームで負けたじゃないか」「完全に妄想」マンU指揮官の発言が話題。プレミア初戦でアーセナルに敗れた後に…
現地８月17日に開催されたプレミアリーグ第１節で、昨季は屈辱の15位に沈んだマンチェスター・ユナイテッドが、３年連続で２位のアーセナルと本拠地オールド・トラフォードで対戦。13分にCKからリッカルド・カラフィオーリに許した得点を最後まで返せず、０−１で大事な開幕戦を落とした。
敗れはしたものの、新戦力のブライアン・ムベウモやマテウス・クーニャが早速存在感を発揮したなか、ルベン・アモリム監督は手応えを口に。英メディア『GIVE ME SPORT』によれば、昨季の途中からユナイテッドを率いる40歳のポルトガル人指揮官は、試合後にこう語った。
「今日はプレミアリーグのどの試合でも勝てると証明したと思う。特にアーセナルのような素晴らしいチーム相手でもだ。私たちはより良いチームだったから、選手たちには満足している」
ただ、この強気な発言は、一部のファンから反感を買っているようだ。『GIVE ME SPORT』は「アモリムが０−１で敗北後、“妄想”コメントで嘲笑される」「Xのファンたちは、元スポルティング監督を即座に批判」と伝えた上で、「どの試合でも勝てる？ホームで負けたじゃないか」「彼は完全に妄想的だ」といったネットの声を取り上げている。
フルアムと敵地で戦う次節では、結果でも証明できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トルコ代表GKが弾き切れず…マンU痛恨の失点シーン
