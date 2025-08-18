年金繰り下げ月24万円も「年金が物価上昇に追いつかない。外食や交際を減らし節約」71歳男性の嘆き
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住71歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：兵庫県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：350万円
現在の資産：預貯金1300万円、リスク資産1300万円
これまでの年金加入期間：国民年金450カ月、厚生年金550カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：15万5000円（繰り下げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金60万円（年額）
その理由として「何とか生活はできているから」と語っています。
ひと月の支出は約「25万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
現在は仕事をしていないそうで、年金以外の収入はないと言います。
そのため年金生活においては、「外食を控え、これまで行っていた旅行や交際を減らす」など楽しみを我慢しておられるようです。
今の生活については、「年金が物価上昇に追いつかない、マクロ経済スライドに不満がある」とコメント。
それゆえ物価高が続く中、「節約した生活を心がけている」と老後の暮らし方を教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住71歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：71歳男性
同居家族構成：本人、妻
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：兵庫県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：350万円
現在の資産：預貯金1300万円、リスク資産1300万円
これまでの年金加入期間：国民年金450カ月、厚生年金550カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：8万5000円（繰り下げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：15万5000円（繰り下げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金60万円（年額）
「何とか生活はできている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「何とか生活はできているから」と語っています。
ひと月の支出は約「25万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「外食を控え、旅行を減らす」年金で足りない支出については「退職金」で補填（ほてん）しているという投稿者。
現在は仕事をしていないそうで、年金以外の収入はないと言います。
そのため年金生活においては、「外食を控え、これまで行っていた旅行や交際を減らす」など楽しみを我慢しておられるようです。
「マクロ経済スライドに不満」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「株式投資を少しずつやっておけば」よかったと後悔を口にします。
今の生活については、「年金が物価上昇に追いつかない、マクロ経済スライドに不満がある」とコメント。
それゆえ物価高が続く中、「節約した生活を心がけている」と老後の暮らし方を教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)