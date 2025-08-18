【ワシントン＝池田慶太、リビウ（ウクライナ西部）＝蒔田一彦】米国のトランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１８日、ワシントンで会談し、ロシアによるウクライナ侵略の終結を目指して協議する。

トランプ氏が領土問題などでゼレンスキー氏に譲歩を迫る可能性もある。

両首脳がホワイトハウスで会談するのは、記者団の前でトランプ氏らと口論になった今年２月の会談以来。米側の発表によると、会談は１８日午後１時過ぎ（日本時間１９日未明）に始まり、スターマー英首相やマクロン仏大統領ら欧州首脳を交えた多国間の会談も行う予定だ。ゼレンスキー氏は１７日、ワシントン入りした。

トランプ氏は１７日、「ゼレンスキー氏が望めば、ほぼ即座に戦争を終わりにできるし、戦い続けることもできる」とＳＮＳに投稿した。和平合意にはウクライナが領土割譲に応じることが必要との認識を示唆した。

トランプ氏は、ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島の返還と、ウクライナの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟について、いずれも「ない」と断言した。プーチン露大統領の要求に沿った見解だ。

一方、ゼレンスキー氏は１７日、訪問先のブリュッセルでの記者会見で「現在の前線から交渉を開始できる」と述べた。ロシアが求めるウクライナ東部２州全域からの撤退に応じず、現在の前線で戦闘を停止した上で、和平案を協議する考えを示したものだ。露軍の攻撃下での交渉は困難だとし、「停戦して、最終的な合意に向けて取り組む必要がある」とも主張した。

ウクライナと欧州は、停戦よりも和平合意を目指す姿勢に傾いているとされるトランプ氏に結束して働きかけたい考えだ。ロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」に対する米国の関与も主要議題だ。ルビオ米国務長官は１７日、米ＦＯＸビジネスなどの番組で、米国が「安全の保証」を提供する可能性があると語った。