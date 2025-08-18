松井大輔と離婚の加藤ローサ、過去投稿が「どう見ても離婚のフラグ立ってる」と話題に「離婚のすべてが詰まっててワロタ」
元プロサッカー選手の松井大輔さんとの離婚を8月17日に発表した俳優の加藤ローサさん。過去、松井さんに言及した投稿が反響を呼んでいます。
続けて「想像を超えるギラギラした指輪で『これをつけて行く所なんてない!!日常使いができる物と交換する!!』と言ってみたのですが、彼曰く『指輪につけて行く所なんて決まってないよ、似合ってるから毎日つけたっていいじゃない』と。。。ああ、そうですか。というわけで、子供達の運動会でおろしました笑」と、夫婦のやりとりを明かしました。
これについてX（旧Twitter）上では、「ここからどこをどうしたら離婚にたどり着くのか謎すぎる。夫婦のことは外からは分からんな」との声が上がる一方で、「ああ、そうですか。に離婚のすべてが詰まっててワロタ」「好みじゃない高価な物を贈られて苦言を申しても聞き入れてくれなかったエピソードにしか読めないな」「どう見ても離婚のフラグ立ってる」などの声が寄せられています。
「子供達の運動会でおろしました笑」加藤さんは2021年11月4日の投稿で、指輪を着けた自身のソロショットを掲載。「ちょっと前の話です」と切り出し、「結婚10周年のお祝い」で松井さんから指輪をもらったことを報告しています。
過去のインタビューなども話題にほかにも「加藤ローサさん2022年にされたインタビューの時点で離婚する気マンマンだったの強すぎて女としてマジで好き」と、過去に加藤さんが松井さんの人柄を明かしたインタビューの記事に言及する声や、加藤さんがテレビ番組で結婚生活の大変さについて語るシーンを切り抜き、「家事育児手伝わない 理解も無いという不満が溢れてて 松井大輔選手と結婚してる状態が嫌で離婚したんだろうね 協力が無い」と添えたポストなども話題になりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)