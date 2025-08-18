¡ÖÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¤¬19ÆüÀ¾ÉðÀïÀèÈ¯¡¡¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×11¾¡ÌÜ¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢19Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î11¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¼«¿È8Ï¢¾¡Ãæ¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡£ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡Í¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤È¤ÎÀèÈ¯3ËÜÃì¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë2·å¾¡Íø¤ËÅþÃ£¡£ºÇÂ¿¾¡¤äºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡ÊÇòÀ±¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬ÍýÁÛ¡×¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾¡Íø¤Î¾åÀÑ¤ß¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡À¾Éð2Ï¢Àï¤ÏÂç´Ø¤È¾åÂô¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Ïº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿º£µÜ¤¬Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë1·³Éüµ¢¤¹¤ë¡£22Æü¤«¤é¤Ï2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Èº£µ¨ºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤ËÜµòÃÏ2Ï¢Àï¡£Âç´Ø¤¬Âç»ö¤Ê¥«¡¼¥É½éÀï¤Ç11¸ÄÌÜ¤ÎÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤à¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë