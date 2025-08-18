À¾¸¶Â¼³ØÆ¸Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤¬¥µ¥è¥Ê¥é½éV¡¡·è¾¡¤Ç·§ËÜÂÐ·èÀ©¤¹¡ÚÁ´¶å½£³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡Û
¡¡¶å½£¡¦²Æì¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡Ö¥â¥À¥ó¥×¥í¥¸¥§¥«¥Ã¥×Âè14²óÁ´¶å½£³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¡ÊÁ´ÆüËÜÆð¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¶å½£Ï¢¹ç²ñ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤¬16¡Á18Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾¸¶Â¼³ØÆ¸Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡16¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Ç18Æü¤Ï½à·è¾¡¤È·è¾¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¾¸¶Â¼¤Ï·§ËÜ¥Ö¥ë¡¼¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È·è¾¡¤òÀï¤¤¡¢Ï»²ó2»àËþÎÝ¤«¤é¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ç4¡½3¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£3°Ì¤Ï¼óÎ¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ê²Æì¡Ë¤ÈÄé¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¿¹ÎµÂÀÏº¡Ë