『ゴーゴーファイブ』谷口賢志が“ブルー”な写真を公開 ファン「豪華さに流石に顔が真っ青」
俳優の谷口賢志が15日、自身のXを更新。“ブルーな写真”を公開した。
【写真あり】『ゴーゴーファイブ』谷口賢志が公開した“ブルー”な写真
東京ドームシティ プリズムホールで開催中の、1975年に放送開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』から最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、50年にわたる「スーパー戦隊シリーズ」の歴史を網羅する展覧会『全スーパー戦隊展』（27日まで）を訪れた写真をXで公開。谷口は「ここに何戦隊がいるでしょうか？ひとつひとつ名称を答えよ」とファンにクイズを出した。
そこに写っていたのは『電磁戦隊メガレンジャー』（1997）並樹瞬／メガブルー役の松風雅也、『救急戦隊ゴーゴーファイブ』（1999）巽ナガレ／ゴーブルー役の谷口賢志、『忍風戦隊ハリケンジャー』（2002）野乃七海／ハリケンブルー役の長澤奈央、『爆竜戦隊アバレンジャー』（2003）三条幸人／アバレブルー役の冨田翔、『特捜戦隊デカレンジャー』（2004）戸増宝児／デカブルー役の林剛史、『手裏剣戦隊ニンニンジャー』（2015）加藤・クラウド・八雲／アオニンジャー役の松本岳の6人だった。
まさかの全員がブルー。ファンは「全員青の戦士だ」「このメンツの豪華さには流石に顔が真っ青になりました」とコメントしていた。
