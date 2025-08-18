逢田梨香子、肺炎で療養へ 番組出演見合わせ【報告全文】
人気コンテンツ『ラブライブ！サンシャイン!!』桜内梨子役などで知られる声優・逢田梨香子の所属事務所が18日、公式Xを通じて、逢田が肺炎と診断され、医師から1週間の自宅療養が必要との指示があったと伝えた。
Xでは「このたび弊社所属の逢田梨香子が肺炎と診断され、医師から一週間の自宅療養が必要との指示がありました。つきましては以下の番組出演を見合わせることになりましたので、ご報告申し上げます」と伝えられた。
逢田は、8月8日生まれ、東京都出身。声優デビュー作となるアニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』の桜内梨子役、アニメ『白い砂のアクアトープ』の宮沢風花役で人気を獲得。アニメ作品以外にも、海外映画の吹き替えなど、声優としての仕事の幅を広げている。昨年3月には、2nd写真集『日々』を発売した。
■報告全文
逢田梨香子の出演見合わせにつきまして
2025年8月18日
このたび弊社所属の逢田梨香子が肺炎と診断され、医師から一週間の自宅療養が必要との指示がありました。つきましては以下の番組出演を見合わせることになりましたので、ご報告申し上げます。
■8月20日(水)生配信
鷲崎健のヨルナイト×ヨルナイト
■8月21日(木)生配信
逢田梨香子 逢いたい!
■8月24日(日)配信
逢田梨香子の ORDINARY RADIO
楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の方々には、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。引き続き医師の指示に従って療養し、回復に努めてまいります。
株式会社 賢プロダクション
