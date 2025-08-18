´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÀ¨¤¹¤®¤ë¸ùÀÓ¤È¤Ï¡¡Ç½¸«»á¤â»¿¼¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µºå¿À¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡Ê46¡Ë¤ÈÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡Ê46¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿2¿Í¡£´ØËÜ»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ê¤¡¡×¤ÈÇº¤ó¤ÀËö¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢10Ï¢Åê¤«¤Ê¡×¤È07Ç¯¡¢²¬ÅÄÀ¯¸¢²¼¤Î10Ï¢Åê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢3Ï¢Åê¤·¤¿¤éµÙ¤áµÙ¤á¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¡£¤½¤ó¤ÊÀÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤»þÂå¤Ë10Ï¢Åê¤·¤Æ¤ë¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£MC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬Ç½¸«»á¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö10Ï¢Åê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Í¤¨¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡Ç½¸«»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ìÌÌ¤¬¾ìÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£