モデルでタレントの藤田ニコル（27）が、16日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演。「涙出るくらい笑った」というお笑いコンビの単独公演を振り返った。

先日、テレビ朝日「ロンドンハーツ」に出演した藤田。その回ではお笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらが、スタジオにいる女性陣を「付き合いたい」順にランキングする企画が行われたという。

その収録を振り返り、「私は仕事でよく共演もしてるし、ラジオにも来てくれて、ブランドのお仕事も一緒にしてるからまあ絶対上位につけてくれるだろうなと思って。だけどもぐらさんに6位をつけられた」としみじみ話す。

ただ、今回の共演をきっかけに「空気階段」の単独公演に参戦したといい「私的には6位つけられたって思いながら足を運んだんです。ちょっとイライラもしてて。だけど席に座って（公演が）始まったら、めちゃくちゃ面白かった。6位つけられたけど！」と苦笑交じりに告白。

続けて「テレビとかでネタやってるの見たことあるけど、もぐらさんってあんなにしゃべるんだって思って。収録で会うのとはまた違うカッコよさ。凄い爆笑しました。マスクつけてたんだけど、涙出るくらい笑ってました」とライブの感動を余韻たっぷりに語った。