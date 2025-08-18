【マック】ポテトM・Lサイズが今だけ250円。最大130円引きのキャンペーンは29日まで。「待ちわびてました」「毎日食べたい」

マクドナルドは2025年8月18日から29日までの期間、「マックフライポテト」のMとLサイズが250円で購入できるキャンペーン「トクニナルド」を開催しています。

お得に味わうならLサイズ一択？

マクドナルドで絶大な人気を誇るサイドメニューと言えば、「マックフライポテト」。外はカリッと、中はホクホクの食感を楽しめます。

期間中は、Mサイズ（通常価格330円〜）とLサイズ（通常価格380円〜）を特別価格の250円で販売。今なら最大130円お得に味わえるチャンスです。

大人気キャンペーンが再び登場ということで、多くのマクドナルドユーザーから喜びのコメントが。

公式Xの投稿には、「おかえりなさいませ待ちわびてました」「期間限定の間に沢山食べよう」「久しぶりにポテト食べようかな〜」「毎日食べたい」などのコメントが寄せられています。

キャンペーン価格は、単品の購入のみ適用。

空港、サービスエリア、遊園地等の一部店舗およびデリバリーサービスは対象外です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）