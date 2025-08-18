【マック】ポテトM・Lサイズが今だけ250円。最大130円引きのキャンペーンは29日まで。「待ちわびてました」「毎日食べたい」
マクドナルドは2025年8月18日から29日までの期間、「マックフライポテト」のMとLサイズが250円で購入できるキャンペーン「トクニナルド」を開催しています。
お得に味わうならLサイズ一択？
マクドナルドで絶大な人気を誇るサイドメニューと言えば、「マックフライポテト」。外はカリッと、中はホクホクの食感を楽しめます。
期間中は、Mサイズ（通常価格330円〜）とLサイズ（通常価格380円〜）を特別価格の250円で販売。今なら最大130円お得に味わえるチャンスです。
大人気キャンペーンが再び登場ということで、多くのマクドナルドユーザーから喜びのコメントが。
公式Xの投稿には、「おかえりなさいませ待ちわびてました」「期間限定の間に沢山食べよう」「久しぶりにポテト食べようかな〜」「毎日食べたい」などのコメントが寄せられています。
キャンペーン価格は、単品の購入のみ適用。
空港、サービスエリア、遊園地等の一部店舗およびデリバリーサービスは対象外です。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）