首相官邸（資料写真）

石破茂首相は２０日から２２日まで、横浜市で開催される第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）に臨み、２３日には来日する韓国の李在明（イジェミョン）大統領との首脳会談を予定している。「外交ウィーク」をバックアップするのは菅義偉（衆院２区、自民党副総裁）、岸田文雄の首相経験者２氏だ。退陣圧力が消えない首相にとっては願ってもない強力布陣だが、政界では「総理の先輩が花道づくり？」などの臆測が飛び交っている。

臆測の一因は政府が５日の閣議で決定した人事だ。首相はＴＩＣＡＤでアフリカ側首脳と共同議長となることを受け、岸田氏が補佐役となる議長代理に任命された。

菅氏は超党派の日韓議員連盟会長として首相をサポートする見通しだ。７月末には訪韓し、会談した李氏は交流サイト（ＳＮＳ）で「国交正常化６０周年を迎えた韓日関係が安定的に発展している」と日本語翻訳も併記して投稿。菅氏も自身のＳＮＳで「日韓議連としても力を尽くす」などと応じた。

政府関係者によると、ＴＩＣＡＤ議長代理には横浜選出の菅氏を推す声が強かったという。岸田氏の就任は、国際的に重要な政府行事の対応を首相経験者の間で分業した格好だが「結果として石破首相サポートのすそ野が広がった」（自民幹部）ことと同義。続投に反対や慎重な与党関係者の間で「石破首相が『総理経験者が助けてくれる。自分には人望がある』などと勘違いして元気にならなければ良いが」（同）との懸念が語られるゆえんだ。

一方、林芳正官房長官は終戦の日（１５日）の定例会見でＴＩＣＡＤと李氏来日に言及。「アフリカの活力を日本の成長につなげる」などと石破内閣の取り組みの意義を強調し、側近として退陣ムードを一蹴してみせた。

石破首相はＴＩＣＡＤでインド、中東、アフリカを一つの経済圏として捉える新たな構想「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」を打ち出し、日本企業のアフリカ進出を促す見通し。しかし、総裁選前倒しへ向けた党内手続きが近く始まるなど、首相を取り巻く環境は依然として厳しい。

菅氏に近い議員は「内閣がどんな状況下でも首相経験者が外交行事に協力するのは当然のことだ」とした上で、こう続けた。「石破首相は先人の協力に感謝し、『引き際の花道』となるような１週間にしてほしい」