3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
8月11日（月・祝）の放送では、7月26日、27日におこなわれたミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」（読み：フィヨルド）に参加した生徒（リスナー）のメッセージを紹介。メンバーがライブを振り返りました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



＜リスナーからのメッセージ＞
「FJORD」のライブビューイングで観ました！ ミセス先生を間近にド迫力で感じることができました。特に「Variety」は、想い盛り盛り、てんこ盛りで大好きになりました。最高のライブをありがとうございました。（若井先生がMCをつとめる音楽番組）「M:ZINE」（テレビ朝日）は観たことなかったけど、これから観ようと思いましたっ！（16歳）

＜ミセスからのメッセージ＞

大森・藤澤：お〜！

若井：「M:ZINE」は関東ローカルでテレビ朝日さんですけど、でもTverとかでも観られるので！



大森：え、見逃し配信？ 今流行りの？

若井：いや、あるだろ！ だからみんなさ、「うちの地域では観れないんです〜！ ごめんなさい！」みたいなメッセージがたまに来るけど……見逃し配信あるわぁ！

大森・藤澤：（笑）。

若井：意地でも観ようとせんなぁ！ 君らは！ 面倒くさいだけだろ！

大森：めちゃくちゃ怒ってる（笑）。

（と、若井先生がクールダウンするのを待ってから……）

大森：「Variety」は初披露というか、この日のために書いた曲ですけども。これ、詳しくは「FJORD ON SCREEN」（※今回のライブをライブフィルム＆ドキュメンタリー化した11月28日（金）全国公開の映画）でも観られますし、ドキュメンタリー映画のほうでもすごく深く触れてますので、そちらも注目していてほしいです。ライブビューイング勢もたくさんいらっしゃったと聞いていて、聞くところによると、30万人を超えていたという！



藤澤：えー！

若井：ビューイングだけでってこと？

大森：かなぁ？ わかんない、でも30万人って聞いた！ すごいねぇ。びっくりだね！

若井：嬉しいわ。

藤澤：嬉しい！

大森：あらためて、どうだった？「FJORD」。

若井：めっちゃ楽しかったよ！ それがすべてかなと思って。アニバーサリーライブだから、もちろんいろいろ思い返す瞬間もあったけど。

大森：ああ、でもそこだけじゃなかったよね！

若井：そうそう。

大森：そこに引っ張られるんじゃなくて、純粋に目の前のものが楽しかったよね。

若井：そう！ 一つひとつが全部楽しくて、すごい素敵な時間だったな、って思います。

大森：りょうちゃん（藤澤）、どうですか？

藤澤：セットリストがすごく良かったです！ 自分たちのライブですけど。デビューしてからの10周年も感じられるライブだったな、って思うし。で、会場には初めましての方々もいっぱい来てくれてたじゃない。

大森：そうね！ ご家族で来てくれたりとか、多かったですね。

藤澤：そういう空間をかみしめられたのも良かったし、ビューイングとか配信でものすごい数の皆さんが観てくださって。10周年を皆さんと楽しめてる時間だな、っていうのを感じられて、すごくいい2日間でしたね！

番組では他にも、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」のMV（ミュージックビデオ）撮影秘話などについて語る場面もありました。

