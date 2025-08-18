Mrs. GREEN APPLE「いろいろ思い返す瞬間も」「すごく素敵な時間だった」「純粋に目の前のものが楽しかった」…アニバーサリーライブ『FJORD』を振り返る
8月11日（月・祝）の放送では、7月26日、27日におこなわれたミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」（読み：フィヨルド）に参加した生徒（リスナー）のメッセージを紹介。メンバーがライブを振り返りました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
＜リスナーからのメッセージ＞
「FJORD」のライブビューイングで観ました！ ミセス先生を間近にド迫力で感じることができました。特に「Variety」は、想い盛り盛り、てんこ盛りで大好きになりました。最高のライブをありがとうございました。（若井先生がMCをつとめる音楽番組）「M:ZINE」（テレビ朝日）は観たことなかったけど、これから観ようと思いましたっ！（16歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
大森・藤澤：お〜！
若井：「M:ZINE」は関東ローカルでテレビ朝日さんですけど、でもTverとかでも観られるので！
🎵#𝗠𝗭𝗜𝗡𝗘 https://twitter.com/hashtag/%F0%9D%97%A0%F0%9D%97%AD%F0%9D%97%9C%F0%9D%97%A1%F0%9D%97%98?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw エンジン📕— M:ZINE【エンジン】 (@MZINE_tvasahi) August 8, 2025 https://twitter.com/MZINE_tvasahi/status/1953874426119758200?ref_src=twsrc%5Etfw
今夜はB&ZAIが初登場✨
超貴重なバンド練習密着や#若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw へのお悩み相談などなど…
見逃した方はぜひTVerで！
お気に入り登録もお願いします💖#BandZAI https://twitter.com/hashtag/BandZAI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #松陰寺太勇 https://twitter.com/hashtag/%E6%9D%BE%E9%99%B0%E5%AF%BA%E5%A4%AA%E5%8B%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #林美桜 https://twitter.com/hashtag/%E6%9E%97%E7%BE%8E%E6%A1%9C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw@jr_official_X https://twitter.com/jr_official_X?ref_src=twsrc%5Etfw @AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfwhttps://t.co/XAvpW3rc9x https://t.co/XAvpW3rc9x
大森：え、見逃し配信？ 今流行りの？
若井：いや、あるだろ！ だからみんなさ、「うちの地域では観れないんです〜！ ごめんなさい！」みたいなメッセージがたまに来るけど……見逃し配信あるわぁ！
大森・藤澤：（笑）。
若井：意地でも観ようとせんなぁ！ 君らは！ 面倒くさいだけだろ！
大森：めちゃくちゃ怒ってる（笑）。
（と、若井先生がクールダウンするのを待ってから……）
大森：「Variety」は初披露というか、この日のために書いた曲ですけども。これ、詳しくは「FJORD ON SCREEN」（※今回のライブをライブフィルム＆ドキュメンタリー化した11月28日（金）全国公開の映画）でも観られますし、ドキュメンタリー映画のほうでもすごく深く触れてますので、そちらも注目していてほしいです。ライブビューイング勢もたくさんいらっしゃったと聞いていて、聞くところによると、30万人を超えていたという！
【NEWS🎞️】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 27, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1949440155447882193?ref_src=twsrc%5Etfw
日本人アーティスト史上初となる、
ライブフィルム＆ドキュメンタリー2作同時公開が決定🎬
🍏2025年11月28日(金)全国公開🍏
💎ライブフィルム💎
7月26日(土)、27(日)の二日間に渡り山下ふ頭・特設会場で開催された“FJORD”が
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON… pic.twitter.com/omyk4mBbNa https://t.co/omyk4mBbNa
藤澤：えー！
若井：ビューイングだけでってこと？
大森：かなぁ？ わかんない、でも30万人って聞いた！ すごいねぇ。びっくりだね！
若井：嬉しいわ。
藤澤：嬉しい！
大森：あらためて、どうだった？「FJORD」。
若井：めっちゃ楽しかったよ！ それがすべてかなと思って。アニバーサリーライブだから、もちろんいろいろ思い返す瞬間もあったけど。
大森：ああ、でもそこだけじゃなかったよね！
若井：そうそう。
大森：そこに引っ張られるんじゃなくて、純粋に目の前のものが楽しかったよね。
若井：そう！ 一つひとつが全部楽しくて、すごい素敵な時間だったな、って思います。
大森：りょうちゃん（藤澤）、どうですか？
藤澤：セットリストがすごく良かったです！ 自分たちのライブですけど。デビューしてからの10周年も感じられるライブだったな、って思うし。で、会場には初めましての方々もいっぱい来てくれてたじゃない。
大森：そうね！ ご家族で来てくれたりとか、多かったですね。
藤澤：そういう空間をかみしめられたのも良かったし、ビューイングとか配信でものすごい数の皆さんが観てくださって。10周年を皆さんと楽しめてる時間だな、っていうのを感じられて、すごくいい2日間でしたね！
番組では他にも、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」のMV（ミュージックビデオ）撮影秘話などについて語る場面もありました。
