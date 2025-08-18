¡È³¤¤Î¾å¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÅ¡Âð¡É¤Ç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤òÆÈ¤êÀê¤á¡ªÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¤Ï¡©
¡È°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¼ê¤ÎÆÏ¤¯ìÔÂô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾ðÊó»æ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌò¤ËÎ©¤ÄºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS¡×¡ÊËè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30¡Ë¡£¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦º´¸¶²íÇ·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Àè½µ https://news.audee.jp/news/5y7hrn1Gy7.html¤Ë°ú¤Â³¤¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È ¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¥¯¥ë¡¼¥º ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Î·ª¸¶½¡Íø¡Ê¤¯¤ê¤Ï¤é¡¦¤à¤Í¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·Â¤Á¥¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´¸¶¡§¶áÇ¯¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¥Ä¥¢¡¼¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¡¢Àè½µ¤ÎÊüÁ÷ https://news.audee.jp/news/5y7hrn1Gy7.html¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿iCruise¡Ê¥¢¥¤¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ë¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤â·ª¸¶¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥Ä¥¢¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ª¸¶¡§º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯12·î13Æü¤Ë½¢¹Ò³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Â¤Á¥¤Ç¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼µÒÁ¥¤Ç¤¹¡£
ÌµÀ©¸Â¤Î´ó¹ÁÃÏ¥Ä¥¢¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Î°û¤ßÊüÂê¡Ê¹âµé¥ï¥¤¥ó¤ä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¡¢¥Á¥Ã¥×¡¢ÌµÀ©¸Â¤ÎWi-Fi¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ëµæ¶Ë¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤µ7Ëü7,000¥È¥ó¡¢Äê°÷822Ì¾¤È¤¤¤¦¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ1.3¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ1Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢³¤¤Î¾å¤ÇºÇ¤â¹ë²Ú¤Ê2³¬·ú¤Æ¥¹¥¤¡¼¥È¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¡¼¡¦¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ç¡¢¹¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó817Ö¡ª Á°Êý¤Ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î¼ç¿²¼¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë³¤¤Î¾å¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÅ¡Âð¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¹Ò¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿Íµ¤¤Î¡ÖÃÏÃæ³¤¡×¤òË¬¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£2027Ç¯6·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡ËÈ¯¤ÎÀ¾ÃÏÃæ³¤9Çñ10Æü¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥é¥¬¡¢¥¤¥Ó¥µÅç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢2027Ç¯7·î5Æü¡Ê·î¡ËÈ¯ ¥¨¡¼¥²³¤10Çñ11Æü¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥ß¥³¥Î¥¹Åç¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ËÅç¡¢¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç²á¤´¤¹ìÔÂô¤Ê¤ª»þ´Ö¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÃÏÃæ³¤¡Ä¡Ä¤¼¤Ò¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤Á¥Î¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª³Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤ÏiCruise¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§º´¸¶²íÇ·¡Ê¥Ó¥º¥¹¥¿ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30
·ª¸¶½¡Íø¤µ¤ó
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¥é¥¦¥ó¥¸¥¨¥ê¥¢
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/58664 https://audee.jp/program/show/58664