視線を外さず後方確認できる。サングラスにリアミラーを溶け込ませた「TriEye」が終了間近
愛車のハンドル周りは、シンプルかつ機能的であってほしい。そう願うサイクリストにとって、後付けのミラーは悩ましい選択肢でした。
かといって、安全性も後回しにしたくない。「TriEye」を手にすれば、二択ではなくその両立という正解を選べるようになります。
サングラスにリアミラーを溶け込ませた、ありそうでなかったデザイン。これがライドをどう変えるのか、一緒に見ていきましょう。
視線を外さず後方確認できるミラー一体型設計
「TriEye」を装着すれば、後方確認のために、もう振り返る必要はありません。
レンズの隅に設けられた小さなミラーが、前方から視線を外すことなく、背後の状況をクリアに映し出します。
これは、車のドアミラーを覗き込む感覚とよく似ています。走行ラインのブレを抑え、安定したライドをサポートしてくれるので、特に交通量の多い都市部での走行やスピードがノッているときなんかに、心強い味方となるはずです。
こちらは、日本国内での左側通行に最適化された右側ミラー仕様。そのアイデアは日本国内で特許（特許番号: 7503183）も取得済みです。
ベテランパイロットの計器確認のような、ごく自然な視線移動で安全を手に入れる。そんな新しいライディング体験がここから始まります。
軽量32g、アジアンフィットで装着感を忘れる
装着しているのに、意識しない。そんな空気のような装着感こそ、「TriEye」のもう1つの価値です。
Sサイズの重量は、わずか32g。この軽さが、ロングライドでの快適さをもたらします。
さらに、日本人の骨格に合わせて設計されたフレームと、ミリ単位で無段階に調整できるノーズパッドを組み合わせることで、アイウェアが顔の一部になったようなフィット感を生み出します。
耐衝撃・防曇・UVカットの全天候対応レンズ
サイクリングは、突然の雨や霧、強い日差しはつきものです。どんな状況でもクリアな視界を保つこと。それが安全なライドの第一歩かもしれません。
「TriEye」のレンズは、それを守るための品質設計が、細部にまで行き届いています。耐衝撃性に優れたポリカーボネート素材UV400性能で紫外線をカット曇り止め＆防傷コーティング
急な天候の変化にも慌てない。「TriEye」は、そんな心の余裕をもたらしてくれる、頼れる相棒です。
レンズ交換可能でランや登山にも対応
道が変われば、求められる視界も変わる。夜間、トンネル、強い日差し。「TriEye」はレンズ交換により、幅広いシーンに適応します。
そのシンプルな造形はサイクリングに限らず、ランニングやハイキング、クロスカントリースキーなど、アクティブなシーンにも溶け込みます。
ライフスタイルにフィットし、機能と美学を両立させる1本。そのさらなる魅力を発見してみてはいかがでしょう。
