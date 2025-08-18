モデルでタレントの滝沢カレンが、１８日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。

インスタグラムに「お誕生日プレゼントにもらった可愛すぎＴシャツを着て激暑散歩」と書き始め、Ｔシャツにデニムパンツを合わせたシンプルなコーデにキャップとサングラスを合わせた姿で、街を散歩する様子をおさめたショットを４枚アップ。

続けて「ただ 暑すぎて散歩してる場合じゃないです 歩いていれば５分で屋根あり建物を探す始末…．ほんとに暑いです。懐かしい時代は、たしか３１度昼間にあったら今日は真夏だ〜！プールに寒くなく入れる なんて思っていましたが、今や最低気温も３２度とかあって信じられないことが起こる毎年ですよね」と夏の暑さに関するエピソードをつづった。

最後に「どうかお気をつけて それでも楽しい夏になりますように」と呼びかけ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは多数のいいねが寄せられている。

滝沢は２０２２年７月に一般男性との結婚を発表。お相手について「建築のお仕事をさせていただいてる方」と説明しており、今月第１子出産を報告した。