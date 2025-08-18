岩井明愛が米ツアー初優勝

米女子ゴルフツアーのザ・スタンダード ポートランドクラシックは17日（日本時間18日）、米オレゴン州のコロンビア・エッジウォーターCC（6497ヤード、パー72）で最終日が行われた。2打差の首位で出た岩井明愛が6バーディー、ボギーなしの66で、通算24アンダー。米ツアー初優勝を達成した。今季はこれで日本勢5人目の優勝と、日本勢が米ツアーで“旋風”を巻き起こしている。

1972年に始まり、今年で53回目となる歴史ある大会。岩井明が頂点に立った。5番パー5でこの日初のバーディーを記録すると、6番パー4でも第2打でスピンをかけたスーパーショットを披露。連続バーディーでリードを広げた。

勝負のサンデーバックナイン。11番パー4では4.5メートルのバーディーパットを沈めてギャラリーを沸かせると、14番、17番でもバーディーでスコアを伸ばした。18番もバーディーパットを沈めると、ギャラリーは大喝采。双子の妹・千怜らからシャンパンを浴びせかけられて祝福された。

岩井はこの優勝で30万ドル（約4400万円）を獲得。19アンダーの3位タイに入った千怜も12万1360ドル（約1770万円）を得た。

今季は賞金ランキングでも日本勢が上位につけている。竹田麗央が256万5738ドル（約3億7700万円）で3位。山下美夢有が255万7508ドル（約3億7600万円）で4位、西郷真央が219万1515ドル（約3億2200万円）の6位と続いている。

今季1億円以上を稼いでいる日本人女子ゴルファーは3人に加えて11位・岩井千怜の143万8098ドル（約2億1100万円）、21位・勝みなみの110万7956ドル（約1億6200万円）、25位・岩井明愛の102万3526ドル（約1億5000万円）、37位・古江彩佳の78万5137ドル（約1億1500万円）の計7人。なお国内で賞金1億円を超えているのは佐久間朱莉（1億2911万7199円）ただ1人となっている。



