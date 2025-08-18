明治安田J3の鹿児島ユナイテッドFCは、おととい16日、ホームで相模原と対戦。1万人の声援を受け快勝、今季初の3連勝です。

スタジアムには今季最多1万238人が駆けつけました。4位のユナイテッドは11位の相模原と対戦。試合が動いたのは前半21分。中盤でボールを奪うと、ジョアオ・吉尾とつなぎ、最後は河村。2試合ぶりとなる河村の1発でユナイテッドが先制します。

しかし、その後は守りの時間が続きます。それでも、18試合ぶりの先発となったCB・広瀬が体を張ってブロック。相手に得点を与えません。

追加点が欲しいユナイテッドは、後半29分、左サイドを崩し再び河村がゴール。さらに、その6分後、相手のクリアボールを拾うと、藤村の突破からアンジェロッティの今シーズン6ゴール目で相手を突き放します。（ユナイテッド3点目）

最後まで無失点で守りきったユナイテッド。3週間の中断明け、3対0の快勝で、今季初の3連勝です。

（2得点の活躍・河村慶人選手）「1万人の前で2得点をとって、勝ちを共有できてうれしい。来週もホームなので1万人を超えるサポーターが来ることを期待している」

順位は変わらず4位のままですが、2・3位との勝点差が縮まりました。次の試合は今度の24日(日)、再びホームで、17位の長野と対戦します。

