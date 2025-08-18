先月、県内の中高生18人がベトナムにホームステイし国際交流を行いました。先々週に続くベトナム奮闘記最終回。中高生にとって現地で過ごした時間は自分の夢を考えるきっかけになったようです。

18人の中高生らがホームステイしたのは、ベトナムの首都ハノイからバスで2時間ほど走ったバグニン省トゥオン地区です。

この日、現地の中学校で交流会が開かれました。

イラスト付きの教科書を使いながら会話を試みます。

（国分中学校3年 窪田真心さん）「1番よく何を飲みますか？と聞いたら、オレンジジュースですって」

生徒たちが盛り上がっているのは恋愛話です。

是枝秋穂さんと太田真奈さん、向かいの席のベトナムの男の子に恋人がいるのか気になる様子。

（ベトナムの中学生）「彼には彼女がいるよ」

（入来中学校3年 是枝秋穂さん）（松元中学校3年 太田真奈さん）「あ～」

（ベトナムの中学生）「彼の彼女はとてもきれいだよ」

恋愛話のあとは、ベトナムの中学生に折り紙や書道など日本の文化を伝えました。

交流している間は気がまぎれますが、ホームシックになっている生徒もいたようです。

（鹿児島実業高校3年 有木倖七さん）「夢を見た。お母さんたちが出てきて悲しくなった。寝付くのに時間がかかった」

れいめい高校2年の坂下綸さん。将来は発展途上国で働くことを夢見ていますが、人見知りな性格で交流の輪に入れずにいました。さらに、パクチーなどを使うベトナム料理が少し苦手なようです。

（れいめい高校2年 坂下綸さん）「きのうから食べられていない。大丈夫、我慢します」

皇徳寺中学3年の逆瀬川ひかりさん。ホストマザーと晩御飯の支度に取り掛かります。

（皇徳寺中学校3年 逆瀬川ひかりさん）「（言葉は）分からないけれど、流れでもう分かる。たぶん今は焼くという意味」

作っているのは揚げ春巻き。相手を理解しようと思う心が互いの距離を縮めます。

取材を続ける私も現地の子どもたちと仲良くなり、果物の王様と呼ばれる「ドリアン」を食べるよう促されます。

鼻をつく独特な香りで私の舌には合いませんでした。

そして迎えた最終日。ホームステイ先の全ての家族が集まり、お別れ会の準備が始まりました。

はじめは環境に馴染めなかった坂下さんですが、ステイ先の子どもともすっかり仲良しです。

（れいめい高校2年 坂下綸さん）「りんの家の子です。（みんなと）触れ合ったら慣れた」

持参した法被を着ておはら節が始まりました。現地の人たちも見よう見まねで踊ります。

お返しにと、今度はベトナムのダンスを披露してくれました。

ベトナムの人たちは一家に一台、機械があるほどカラオケが大好き。将来は日本で働く夢を持つベトナム人中学生のダオさんが、アニメでおぼえた日本語の曲を熱唱してくれました。

（鹿児島実業高校3年 有木倖七さん）「自分が思っていた発展途上国と違って、すごくびっくりした。日本とベトナムの関係をもっと良くしたい」

（立神中学校2年 深澤咲菜さん）「これからは語学の勉強をして、実際にその国に行って、本当の海外をたくさん見てみたい」

ベトナムで異文化に触れた4日間。自分の夢を見つめ直す貴重な体験になったようです。

