だがそれがいい。

「こういうのが好きなんでしょ？」なロマンを小さな筐体に詰め込むことに関して、One-Netbookほど信頼できるブランドはなかなか無いでしょう。

その到達点ともいえるデバイスが、ONEXPLAYERブランドから登場しました。その名も「SuperX（スーパーX）」。

14インチに、ありったけを詰め込んで

CPUはRyzen AI Max+ 395、内蔵GPUはRadeon 8060S（デスクトップ向けRTX 4060に迫る性能）。消費電力は最大120Wと、14インチノートとしては文句なしのトップクラスですね。

しかし、なんといってもメモリがすごい。

なんと64GBもしくは128GBから選択可能。Ryzen AI Max+搭載でメモリ128GBて、もはやワークステーションじゃあないかッ！

Ryzen AI Max+ 395は搭載RAMを通常のメモリ（RAM）とビデオメモリ（VRAM）に割り振れるしくみで、128GBモデルならマックス96GBをビデオメモリに割り振ることができます。VRAMが96GBて、最強グラフィックボードと名高いGeForce RTX5090（約50万円）でもVRAMは32GBやぞ。

本体はキーボードが分離できるタブレットスタイルで、性能も操作性もASUSの「ROG Flow Z13」に似ています。

でもZ13はCPUの最大電力が80Wに設定されており（それでもこのスタイルとしては充分パワフル）、タブレットスタイルながら120Wを実現した「SuperX」は偉業（異形かも？）といえるでしょう。

ディスプレイは2.8KのOLED。HDRや可変リフレッシュレートにも対応し、4,096段階の筆圧検知にも対応しています。ローカルLLMも動く、ゲームも遊べる、さらにクリエイティブもできる。最強チューンすぎるなコレ。

歴代のONEXPLAYERのようなポータブルゲームングPCとは一線を画す、まさにスーパーな「Super X」。価格や発売日などは未発表ですが、モバイルPCの可能性を押し広げる一台になりそうですね。

Ryzen AI Max+ 395＆128GBメモリのタッグが、もうロマンなんだよなぁ…。

