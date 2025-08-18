バスケットボールB2の鹿児島レブナイズは、攻撃力のある選手が加入し、10月開幕に向け本格始動です。

18日に行われたメディア向けの公開練習。エース・AJ以外の選手とHCが揃いました。

新たな主将は、PGの藤本選手。今季は選手13人中6人が新加入で、身長2m11cmのシャーマ選手は、ディフェンスオフェンスともにゴール下の要です。

また、チェコ代表経験のあるアウダ選手や、レバノン代表経験のあるラバイ選手など攻撃力のある選手が加入しました

（ナイム・ラバイ選手）「身体の大きさ、ローポストでのプレー、シュート力で貢献したい」

指揮を執るのは、今年もカレロ・ヒルHC。選手もファンも楽しむ「バモススタイル」は健在です。

（フェルナンド・カレロ・ヒルHC）「バモス・鹿児島SHOWTIME。強いディフェンスと速いパスワークというアグレッシブな姿勢は今季も変わらない」

18日は最初のチーム練習。パスワークなどの基本を和やかな雰囲気で行いました。10月4日のB2開幕に向け、いよいよ本格始動です。

（藤本巧太主将）「去年とれなかった西地区優勝が1つ目標。最後のタイトル（B2優勝）まで駆け上がりたい」

