「チーム・ハンサム！」20周年公演、ビジュアル撮影に潜入 甲斐翔真・小関裕太・徳永智加来・新原泰佑にインタビュー【モデルプレス独占取材Vo.2】
◆「ハンサムライブ」20周年公演、総勢22人が出演
アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」、通称「ハンサムライブ」は2005年から歴史を重ね、歌・ダンス・ミュージカル・フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。20周年公演となる今回は、チーム・ハンサム！の聖地であるパシフィコ横浜国立大ホールにて開催される。
7月31日にはメインビジュアルと共に出演者が解禁。今回の出演者は、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光（※「崎」は正式には「たつさき」）、渡邊圭祐の総勢22人となる。
◆ビジュアル撮影の様子＆インタビュー第2弾公開
ビジュアル撮影は、メインビジュアルの他、グッズやSNSの撮影も実施。これまでハンサムを撮影したカメラマンやデザイナーが担当し、和気藹々とした雰囲気の中撮影が行われた。
ビジュアル撮影レポートVO.2では、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑の4人の撮影に密着した様子が公開。足の先まで美しい立ち姿を見せた甲斐、スタッフの「かっこいい！」の声に思わず笑顔になる徳永、グッズ撮影で不思議なポーズをする新原などのほか、久々にハンサムの現場に舞い戻った小関の撮影にスタッフのテンションが上がる場面もあった。
なお、モデルプレスでは8月11日20時より、「ハンサムライブ」20周年特設サイトを公開している。
以下、4人への独占インタビュー。
◆甲斐翔真インタビュー
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
僕は2016年に初参加で、もう9年も前になります。それよりもさらに11年も前にこのハンサムライブが始まっていたと思うと、本当に多くの歴史があり、先輩をはじめとするアミューズ俳優の想いと、ハンサムファンの皆様の支えによって20周年を迎えることができたんだな、と感慨深く思っています。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
何よりも、アニバーサリーですのでとにかくいつも以上に。いや、いつもとんでもなく盛り上がってはいますが、それ以上に。爆裂お祝いモードで皆さんとお祭り騒ぎ出来たらと思います！！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
今回のライブで一度、幕を下ろすこのハンサムライブ。寂しい気持ちは皆んな一緒だと思います。でもだからこそ、俳優がグループを組んで年一回ライブをやれるということが、どれだけすごいことだったのか改めて感じています。皆さん。今年、メンバーの盛り上がりは過去最高だと思います。楽しみにしていてください。
◆小関裕太インタビュー
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
僕はハンサムライブを2006年の時に初めて、銀河劇場で観て、”感謝祭”を体感し、2012年で初参加。ハンサムライブのステージを作る先輩方に憧れ、今に至ります。「感謝」を伝えるこのステージであなたと出逢えたこと、このステージで「ありがとう」の言葉をあなたに伝えられること、20周年という節目を振り返り、幸せに感じます。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
リハまで期間があるのでまだ決定しているわけではありませんが、懐かしの曲や、過去のシチュエーションが組み込まれたライブになると思います。猪ティーハニー見たいなー（笑）。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
今までもこれからも、人それぞれ出逢いは自然と生まれるもの。遅いも早いも考えなくていい。出逢えたこと自体が“奇跡”だと思っています。今回のハンサムライブはその時その時の出逢いを振り返るように、ハンサムライブの“軌跡”に想いを馳せるような回になると思います。知らない場面や知らない楽曲もあるかもしれませんが、今回がまた新たなキセキになるかもしれません。
◆徳永智加来インタビュー
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
20年という長い歴史のある「ハンサムライブ」にチーム・ハンサム！の一員として参加できることをとても嬉しく思っています。そして、ここまで繋いでくださった先輩方やスタッフさん、そしてなによりファンの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
自分にとっては、前回の「WE AHHHHH！」が初出演だったので、今回ステージがどのように進化するのか、正直想像がつきません。ただ、今年は今までと違った「ウルトラ」ハンサムライブということで、きっと今まで以上にパワーアップしたステージになると信じています！ファンの皆さんにも、ぜひその期待を胸に、楽しみにしていただけたら嬉しいです！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
20周年という大きな節目の年に、チーム・ハンサム！の一員としてステージに立たせていただけることに心から感謝しています。そして、何よりファンの皆さんとお会いできることを、とても楽しみにしています。今年の年末、皆さんと一緒にお祝いできたら嬉しいです！
◆新原泰佑インタビュー
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
改めて20年間このハンサムというものがあった事を考えると、その長い歴史と変わりゆく時代に圧倒されますが、それと同時にこの長く愛されてきたハンサムライブに今自分が出演できている事を誇らしく思います。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
20周年、つまりアニバーサリーです。記念すべきこのライブに相応しい姿をお見せ出来るように頑張るので期待していて欲しいですし、アニバーサリーならではの内容もあるのではと僕自身も期待しております。もはやファンのひとりのようにワクワクしてます。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
ふと最初に出演した「OVER THE RAINBOW」を振り返り、いつか取材で話した内容を思い出しました。僕は小さい頃からダンスをやっていて沢山のコンテストやステージに立ってきましたが、暗転がこんなに明るいステージは生まれて初めてでした。と。皆さんが僕達に向けてくださるサイリウムと応援の眼差しがとても眩しくこの空間に僕自身が魅了されていました。そんな大好きな空間のアニバーサリー、僕が楽しまない訳がないんです。だからみんなも心ゆくまで楽しんでくれたら嬉しいなと思います！
◆Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”
・日程：2025年12月27日（土）・28 日（日）
・会場：パシフィコ横浜国立大ホール
・企画・製作・主催：アミューズ
・出演者:：青柳塁斗、猪塚健太 、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光、渡邊圭祐（50音順）
※チケット販売開始は追って発表
◆ハンサム展開催概要
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO”
【東京会場】
会場：hmv museum 渋谷6 （「HMV＆BOOKS SHIBUYA」 6F）
会期：9月27日（土）〜10月13日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
【大阪会場】
会場：hmv museum 心斎橋（「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」）
会期：10月18日（土）が〜11月3日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO” POP UP SHOP
【福岡会場 （POP UP SHOP）】
会場：「HMV＆BOOKS HAKATA」店内
会期：10月18日（土）〜11月3日（祝・月）
