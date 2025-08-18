18日、大阪ミナミの中心地・道頓堀近くのビルで火事があり、消火にあたっていた消防隊員2人が死亡した。ビルの6階に取り残されているのが見つかったということです。

◇

建物は激しく燃え、爆発したような轟音も鳴り響きました。

お盆休み明けの18日、大量の煙に包まれた、大阪ミナミの中心地・道頓堀。消火活動中に上からガレキが舞う緊迫した現場となりました。

18日午前10時前、火災現場近くの店の人から「別の建物から火が出ています」との119番通報が入りました。飲食店が入るビルから出火。消防車60台以上が出動する事態となりました。

近くで働く人

「警察の方が駆けつけてくれて、『避難してください爆発しますよ』と。全員で避難した感じです」

「店が近いので、古い建物が多いので延焼は怖い」

懸命に行われた消火活動。カメラは、ビルの中で活動する消防隊員の姿をとらえていました。

こうした中、警察と消防によりますと、消火活動にあたった55歳と22歳の男性消防隊員2人が搬送先の病院で死亡が確認されました。また、近くのビルで飲食をしていた女性と消防隊員3人が救急搬送されています。

現場は、商店街や商業施設が密集するエリアです。火元とみられる築50年以上のビルから隣接するビルにも燃え広がり、あわせて110平方メートルを焼いたあと、出火からおよそ3時間後にほぼ消し止められました。

元東京消防庁・麻布消防署長の坂口隆夫さんは、ビルが密集する繁華街ならではの消火活動の難しさがあるといいます。

元東京消防庁麻布消防署長 坂口隆夫さん

「放水を見る限り地上から上に向かって放水。あれでは、なかなか消えない。ハシゴ車が接近できないビル火災は、かなり消火活動が困難を極める」

ハシゴ車が接近できない立地が、消火活動に時間がかかった理由の1つとみています。

2人の消防隊員の命が失われた道頓堀の火事。警察が出火の原因などを詳しく調べています。