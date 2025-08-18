富山市出身でアメリカプロバスケットボールNBAのロサンゼルス・レイカーズで活躍する八村塁選手。



日本から世界で活躍できる選手を育てたいと、きょうから自ら指導するワークショップを愛知県で開催しています。



自身の思いを語りました。



「八村塁、入場だ！」

名古屋市のIGアリーナに登場したのは、富山市出身でNBAロサンゼルス・レイカーズ所属の八村塁選手。





きょうから3日間八村選手が中心となって中高生を対象にしたワークショップが行われます。NBAロサンゼルス・レイカーズ 八村塁選手「日本人として日本からやってきてNBAに行く、どれだけ大変なのかみなさん見てもわかんないかもしれないですけど僕がどれだけハードワークしてるのか、どれだけの気持ちマインドセット、コーチはじめ大学から学んできた積み重ねがある中でNBA選手になった。そういうところみなさんにわかってもらいたいな」ロサンゼルスの姉妹都市、名古屋市のIGアリーナでのワークショップには国内外から3314人の応募があり、153人が参加しています。八村選手「中学校の時にお世話になった奥田中学校の子ども達。もちろん明成高校の子ども達。それからルーツというかバックグラウンドで僕がひとり親、母子家庭でずっといたのでひとり親・シングルマザー家庭の子ども達。ハーフの子達も含めて選ばせてもらった。嬉しいメンバーでやるので楽しくなるんじゃないか」今回のワークショップはレブロン・ジェームズも指導したフィル・ハンディコーチとともに行います。八村選手は子供たちの前で世界最高峰のプレーを見せたり身振り手振りを交えたりしながら熱く指導していました。八村選手「僕がバスケ好きになったきっかけ、やはり楽しんでいたバスケは楽しいっていうことが僕にとってバスケを続ける（理由）。バスケをうまくなろう、どんなに辛いことがあってもがんばろうと思っていたハードワークの中に楽しさがあるキャンプで学んでほしい」地元・富山への思いも語りました。八村選手「奥田中から世界、富山から世界。さっきも富山県出身の人と話したんですけど、まさか僕みたいなのがこんなところで、こんなおっきなことできて信じられない。それくらいのことだと思ってます、僕としても富山人として、すごく誇りに思いますし、これから富山から世界に羽ばたける人たちが出てきたらいいなと楽しみにしてます」このイベントはあさってまで開かれます。きょう・あすはワークショップ、あさっては参加者から選抜されたメンバーが試合を行います。