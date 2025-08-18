A.B.C-Z、3ヶ月連続配信リリース第一弾の詳細が解禁 作詞・作曲は竹内アンナが担当
4人組グループ・A.B.C-Zが18日、3ヶ月連続配信リリースの第一弾となる楽曲「Cocktail」の詳細を発表した。
【写真】作詞作曲を担当したのは…シンガーソングライターの竹内アンナ
リリースは8月22日。作詞・作曲はシンガーソングライター「竹内アンナ」が担当する。独特の浮遊感漂うミドルテンポが気持ちの良いナンバーに仕上がっており、A.B.C-Zにとってもロマンティック溢れる新境地な1曲だ。アートワークも独特の空気感が漂っている。
今後は9月19日に配信シングル第二弾「すれ違う笑顔 さよならのキスを」、10月17日に第三弾「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」をリリース予定。そして10月末には待望の9th ALBUM、11月からは全国ツアーを控えているA.B.C-Zに注目が集まる。
