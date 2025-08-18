矢沢永吉、『最後の鑑定人』主題歌「真実」を8・25先行配信 35thアルバム『I believe』に先駆けリリース
矢沢永吉が、9月24日にリリースするニューアルバム『I believe』から、フジテレビ系ドラマ『最後の鑑定人』（毎週水曜 後10：00）の主題歌「真実」を8月25日より先行配信する。
【画像多数】500機のドローンが描く！E.YAZAWAロゴや東京D公演発表
今年ソロデビュー50周年を迎える矢沢にとって、同アルバムは6年ぶり通算35枚目となる作品。先行配信される「真実」は、スローで優しいメロディーラインに矢沢の特徴的な声がマッチしたバラードで、ドラマのキーワードである“嘘”や“真実”といった言葉が歌詞に織り込まれた世界観に仕上がっている。
アルバム『I believe』には新曲11曲を収録。初回限定盤TYPE-Aには、2024年12月14日に東京・日本武道館で開催された『FIGHT ON EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2024』の模様をダイジェスト収録した映像と、同公演のライブ写真で構成された60ページのフォトブックが付属。TYPE-Bには、レコーディング風景を収めたドキュメント映像と「真実」のミュージックビデオを収録する。
また、50周年を記念した展覧会『俺たちの矢沢永吉』展が9月12日から24日まで大阪・堂島リバーフォーラムで開催されるほか、11月には東京ドーム2Days公演を含む全国ツアー『DO It! YAZAWA 2025』がスタートする。
