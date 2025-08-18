自民党氷見市支部で党費の不適切な処理があった問題で、午後6時から行われていた調査結果についての会合が先ほど終わりました。



支部は先ほどから会見して説明しています。



こちらは今開かれている記者会見の様子です。



自民党氷見市支部の嶋田茂支部長が調査結果を説明しています。



この問題は、自民党氷見市支部で、2023年分の党費、およそ100人分を元県議の薮田栄治前支部長が肩代わりして支払う不適切な処理があったものです。





また、2022年以前についても一部の党費が支部の活動費から支出されていたとみられ、支部が経緯を調べてきました。これまでのKNBの取材では「無断で党員登録され、党費は払ったことがない」「なぜ党員になっているのか分からない」と話す人が複数いることが分かっています。自民党氷見市支部は会見を開いて調査結果を説明しています。それによりますと党費を支払った覚えがない人が31人いるということです。支部で党費を立て替え払いをしていたのが2017年から2022年までの6年間で193万8500円にのぼるということです。また、この問題を重く見て、今後、党紀委員会を開催するということです。自民党氷見市支部の説明はあすのエブリィで詳しくお伝えします。