中国メディアの直播吧は16日、海外サイトのMAD FOOTBALLが選出したオールタイムのアジア人サッカー選手ベスト18を取り上げ、「中国から選出された選手はおらず、韓国の選手がトップ3を独占した」と伝えた。

ランキングは以下の通り。

1 チャ・ボムグン（韓国）

2 ソン・フンミン（韓国）

3 パク・チソン（韓国）

4 本田圭佑（日本）

5 パウリーノ・アルカンタラ（フィリピン）

6 中田英寿（日本）

7 キム・ジュソン（韓国）

8 香川真司（日本）

9 アリ・ダエイ（イラン）

10 メフディ・マハダビキア（イラン）

11 釜本邦茂（日本）

12 サーミー・アル＝ジャービル（サウジアラビア）

13 ホン・ミョンボ（韓国）

14 キム・ミンジェ（韓国）

15 ジャバド・ネクナム（イラン）

16 中村俊輔（日本）

17 長友佑都（日本）

18 三浦知良（日本）

この記事に対するコメントを見ると、中国から選出された選手がいなかったことについては「異議なし」「少しの誤りもない」などの声があった。

また「中国最高の選手はスン・ジーハイだ。5大リーグの中堅クラブで主力を張った」「中田英寿はイタリア・セリエAが全盛だった時代にローマの優勝に貢献した。それなのに6位？」「日本代表主将とドイツ・ブンデスリーガ（のクラブ）で長きにわたって主力だった長谷部誠でさえランクインできないなんて言葉を失うよ」などのコメントもあった。（翻訳・編集/柳川）