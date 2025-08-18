陸上やダンス、そしてサッカーまで…、中国・北京で、500体以上のヒト型ロボットが集まる“世界初”の運動会が開催されました。

中国・北京。冬のオリンピック会場で行われたのは――

長谷川裕記者・NNN北京

「ロボットのスポーツ大会が開かれています」

世界初の“ヒト型”ロボット運動会です。（中国メディアによる）

長谷川裕記者・NNN北京

「これはすごい速いです。他のロボットの倍くらい速い」

操作する人間すら置き去りにされ――

スタッフ

「ロボットより俺の方が疲れちゃった」

アメリカや日本などから500体以上のロボットが集まり陸上やサッカーなど全26種目で競い合う運動会。

その珍プレー・好プレーをカメラがとらえました！

まずはキックボクシング。堂々たる風貌で入場するロボットたち。リンクに上がると――

長谷川裕記者・NNN北京

「お互いガッツポーズで挑発していますね。お尻ぺんぺんしました。お尻ぺんぺんして挑発しています」

そして――

長谷川裕記者・NNN北京

「ゴングが鳴りました！いきなりのダウン！」

ピンクのキックボクサーが先制。その後もパンチの応酬が続き…

長谷川裕記者・NNN北京

「右パンチ当たりました！蹴り返しました！今度はダウンを奪い返しました！」

激戦の末、赤のキックボクサーが勝ちましたが…

「お尻ぺんぺんです！負けたにもかかわらず、お尻ぺんぺんで挑発。なんという性格の悪さでしょうか」

3日間にわたって行われたロボット運動会。中でも特に注目されたのは、サッカーの試合。

青はドイツチーム。対戦するのは赤のシンガポールチーム。

軽快にボールを運ぶ青チームに、赤チームはディフェンスの強度を見せ…ボールを奪います。

リモコン操作ではなく、ロボットに搭載されたAIが判断しプレーを行い、倒れても自力で立ち上がれる優れモノだといいますが――

長谷川裕記者・NNN北京

「赤チーム全員倒れました。これはハプニングだ！」

長谷川裕記者・NNN北京

「おっと、倒れました。自分で立ち上がれない」

本戦では機体の過熱などが原因で、退場するロボットが続出。

長谷川裕記者・NNN北京

「ゴールキーパーのロボット調子悪くて引きあげられ、ゴールががら空きだ！」

長谷川裕記者・NNN北京

「シュートを決めました！」

白熱した試合は2対0で、青のドイツチームが勝利。

ドイツチーム

「すべての参加者は、みんなただ世界中のチームと楽しみたいだけ、それが一番だよ」

実はサッカーの試合で使われるロボットはプログラミングこそ違うものの、機体のほとんどは同じ中国メーカー製のモノだといいます。

国を挙げてロボット開発を推し進める中国。今回の運動会は北京市政府などが主催し“最先端テクノロジー”を世界にアピールする狙いがあるのです。

運動会に先立ち、北京ではロボットの展示会が開催され――

長谷川裕記者・NNN北京

「ロボットの販売店なんですが、こちらのロボットは約2000万円で、ここで買えるということです」

ロボット販売店もオープン。

大会で使われるサッカー用や、人間そっくりのロボットなどが陳列されていて、個人で購入可能だということです。

世界初となったヒト型ロボットの運動会。中国は少なくとも20の種目で優勝したということです。

第2回は来年の8月に開催されます。