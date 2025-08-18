最大で9連休となったことしのお盆休み。18日から仕事という人も多かったのではないでしょうか。帰省に旅行、県内の観光地も多くの人でにぎわいました。皆さんはどんな思い出をつくったのでしょうか。



いつもの通勤風景が戻った8月18日。



〈会社員〉

「苦痛でしかない」

「もう会社に行きたくない。明日からも連休したい」



最大で9連休となったことしのお盆休み。ふるさとへ帰省したり旅行を楽しんだり…県内も各地でにぎわいを見せました。





こちらは新潟市水族館「マリンピア日本海」。人気を集めていたのはゴマフアザラシの赤ちゃん「ルナ」です。ことし4月に生まれ、名前を公募で募集。決まった名前が17日、発表されました。父の「テル」と母の「きなこ」から1文字ずつもらった「ルナ」。命名式に招待されたのは「ルナ」と応募した新潟市西区の双子のきょうだいです。多くの人を前に緊張した様子でしたが…ルナを見ると、思わずにっこり。夏の思い出ができたようです。〈母・久美子さん〉「子どもたちも一緒ですけど、楽しくニコニコとママとパパに囲まれて過ごしていってくれたらいいなと思います」こちらも笑顔が広がりました。（リポート）「泥の中、冷たくて柔らかいです。そんな中激しい戦いが繰り広げられています。みんな頑張れ！」新潟市西蒲区の恒例行事、「どろんこカップ」。使われていない田んぼを活用し、泥だらけでスポーツを楽しみます。激戦が繰り広げられたバレーボールでは泥の中に飛び込んでレシーブ！大人も子どもも全力で「どろんこ」になって楽しみました。〈参加者〉「ぐちょぐちょしてるんですけど、こういうところに入って運動するのが気持ちがいい」〈参加した小学生〉「沈んでいくから足をずっと動かさないといけないんだよね。いつもと違うし、しかも足があんまり動かないから逆に面白い」リフレッシュして再び日常に…まちの皆さんに思い出を聞きました。〈会社員〉「お盆は佐渡に（実家が）佐渡なので。県外に住んでいる姉が帰ってきていたので親とパフェ一緒に食べに行きました」〈親子〉「大阪に住んでいるので万博に結構行っていた」「“ヘルスケアパビリオン”で25年後の私、衝撃的でした」〈会社員〉「（休みは）暦通りだったんですけど、中学校の同窓会やって。同じクラスの人中心に仲良し9人組で新潟駅前で楽しく一杯やって昔話に花が咲きました。思いっきり笑って楽しんだのできょうから仕事また頑張れそう」楽しい時間はあっという間。皆さんはどんなお盆休みを過ごしたでしょうか。