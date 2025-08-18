【台風情報 台風12号発生へ】“台風のたまご”熱帯低気圧が宮古島付近で発生 あす(19日)沖縄本島に接近の見込み 今後の進路は？【台風いつどこへ？今後16日間の天気予報シミュレーション 気象庁 18日午後7時50分更新】
気象庁は、きょう(18日)午前10時25分に宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
気象庁によりますと、熱帯低気圧は、きょう午後6時には、宮古島の南南東約260キロにあって、ゆっくりと北に進んでいます。
中心の気圧は1008ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルの強い風が吹いています。
この熱帯低気圧は、12時間以内に台風12号に発達する見込みです。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
熱帯低気圧の中心は、
あす（19日）午前6時までに
那覇市の南南西約180キロで台風になり、
中心の気圧は1006ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートル
あす（19日）午後6時には久米島の北北東約50キロ
中心の気圧は1006ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートル
あさって（20日）午後3時には屋久島の西約330キロ
中心の気圧は1004ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートル
21日午後3時には九州の西
中心の気圧は1002ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
22日午後3時には九州の西
中心の気圧は1004ヘクトパスカル
が予想されます。
全国各地の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。