忙しい大人の毎日服に！【ハニーズ】着るだけでUVカット♡「プリントTシャツ」

忙しい朝は、迷わず手に取れる一枚があると心強いもの。今回ご紹介する【ハニーズ】の「プリントTシャツ」は、すべてUVカット機能付き！ おしゃれしながら紫外線対策も叶う、この時期に頼れる機能性が魅力です。デザイン性と機能性を兼ね備えているから、デイリー使いはもちろん、ちょっとした外出にもぴったり。忙しい毎日にうれしい、“着るだけケア”を叶えるアイテムをチェックしてみて。

トラディショナルなエンブレムロゴが映える大人っぽT

【ハニーズ】「ロゴプリントTシャツ」\1,280（税込）

ワントーンであしらわれたロゴとエンブレムが、Tシャツながらも品よく映える一枚。ゆったりしたシルエットと腰まわりをカバーする丈感で、体型も自然にカバーしてくれそうです。さらりとしたUSAコットン素材はUVカット機能付きで、夏の紫外線対策も◎

さらりと着られて暑い日でも心地いい“ハニさら”T

【ハニーズ】「ロゴプリントTシャツ」\980（税込・セール価格）

筆記体ロゴが大人っぽく映えるTシャツは、ラフすぎず上品見えするのがうれしいポイント。「さらり快適」（公式オンラインストアより）な『ハニさら』シリーズのアイテムは、接触冷感 & UVカット付きで夏のおしゃれに頼れる一着です。表面がきれいめだから、カジュアルでも部屋着っぽくなりにくく、ちょっとした外出にもぴったり。

きれいめにも寄せられる、落ち着きトーンのフォトT

【ハニーズ】「フォトプリントTシャツ」\980（税込・セール価格）

セピアトーンのフォトプリントが、大人の余裕を感じさせる一枚。ベーシックなクルーネックに、ゆとりのあるシルエットで気負わず着られそうなのもおすすめポイントです。USAコットン100%素材に、こちらもUVカット機能を搭載。カジュアルにもフェミニンにも馴染みやすく、着こなしの幅が広がりそう。

フォトプリントが可愛いゆったりめのTシャツ

【ハニーズ】「フォトプリントTシャツ」\980（税込・セール価格）

フォトジェニックなプリントが映える、ヘルシーで大人っぽい印象のTシャツ。ゆったりめのサイズ感と腰まわりをカバーする丈感で、リラックスしたムードになっています。もちろんUVカット機能も備えているほか、サイドのスリットも抜け感を演出します。デニム合わせでカジュアルに、ロングスカートでフェミニンに楽しんで。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K