総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（7月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開！

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載！

美食を求め全国を巡るマッキーさんの7月の「食スケジュール」を大公開！

7/1 夜「トゥーランドット 臥龍居」（東京・赤坂）

町中華特別会で訪問。

トゥーランドット 臥龍居

7/2 昼「コーヒーハウスしもおれ」（東京・三鷹）

喫茶店でナポリタン。

コーヒーハウスしもおれ

7/2 夜「酒と肴 ててて」（東京・荻窪）

日本酒の品ぞろえと見事な燗づけ、酒が恋しくなる肴。

酒と肴 ててて

7/3 夜「クラッティーニ」（東京・東銀座）

サルデーニャ料理の会。

クラッティーニ

7/4 夜「ベンソン」（長野）

親しみやすい料理をそろえた洋食居酒屋。

ベンソン

7/5 昼「飯箸邸」（長野）

築80年の名建築でイタリア郷土料理をいただく。

飯箸邸

7/5 夜「割烹日月」（長野）

今年オープンした割烹。親しみやすい料理がいい。

割烹日月

7/6 昼「かぎもとや 中軽井沢本店」（長野）

軽井沢に古くからあるそば屋。

かぎもとや 中軽井沢本店

7/7 昼「酒食堂 虎ノ門蒸留所」（東京・虎ノ門）

ジンの蒸留所を併設した居酒屋。

酒食堂 虎ノ門蒸留所 写真：お店から

7/7 昼「FLAMINGO」（東京・虎ノ門ヒルズ）

恵比寿の人気イタリアンの支店。

FLAMINGO 写真：お店から

7/7 夜「orangutan」（東京・中野）

2024年10月にできたお店。「ヤムママー」がおすすめ。

orangutan

7/8 夜「酉囃子」（東京・麻布十番）

「焼鳥 茜」が移転リニューアル。

酉囃子

7/9 昼「竹や」（東京・御茶ノ水）

カレーうどんがおいしい店。

竹や

7/9 夜「La Maison Confortable」（東京・麻布十番）

「ピエール・ガニェール」赤坂洋介シェフの独立店。

La Maison Confortable

7/11 昼「食堂わた」（東京・新宿御苑前）

店主は「赤坂おぎ乃」「西麻布野口」出身の櫻井航氏。昼は定食、夜は居酒屋。

食堂わた

7/12 昼「懐石 辻留」（東京・赤坂見附）

日本を代表する懐石料理の店。

懐石 辻留

7/12 夜「手打そば大庵」（東京・新宿）

「新宿 京懐石 柿傳」経営のそば居酒屋。

手打そば大庵 写真：お店から

7/12 夜「Toilet」（東京・新宿御苑前）

足湯があるバー。

Toilet 出典：MOGUMOGUUUさん

7/13 昼「てんぷら的場」（石川）

北陸の食材だけで見事な天ぷらを揚げる。

てんぷら的場

7/14 朝「芝寿し 金沢百番街店」（石川）

金沢の駅弁ではここの海苔弁が一番。

芝寿し 金沢百番街店

7/14 夜「料理 小松」（石川）

細部まで考え抜かれた料理が輝く。

料理 小松

7/15 朝「つば甚」（石川）

老舗料理旅館が始めた蟹雑炊朝食。

つば甚

7/15 昼「らーめん 集」（石川）

金沢では珍しい煮干しラーメン。

らーめん 集

7/15 夜「小伝馬」（東京・馬喰横山）

取材で訪問。魚料理がおいしい居酒屋。

小伝馬

7/15 夜「湘南飯店」（東京・浅草）

日本で今まで味わうことのできなかった珍しい湖南料理がいただける。

湘南飯店

月後半も食巡りが止まらない！

7/16 昼「リストランテ・ホンダ」（東京・外苑前）

創意工夫に満ちたホンダ流料理が素晴らしい。

リストランテ・ホンダ

7/16 夜「ピザダヴィンチトウキョウ」（東京・白金台）

優れたナポリピッツァの店。

ピザダヴィンチトウキョウ

7/17 昼「東池袋 大勝軒 本店」（東京・東池袋）

つけそばの元祖、昭和の味を再現中。

東池袋 大勝軒 本店

7/17 夜「味享」（東京・内幸町）

店主は「京味」出身。年々料理に磨きがかかっている。

味享

7/18 昼「イルマーレ」（神奈川）

目の前の漁港であがった魚と地元の野菜で見事な料理を作る。

イルマーレ

7/18 夜「すたんど割烹 杵吉」（神奈川）

78歳の女性店主の作る料理が素晴らしい。

すたんど割烹 杵吉

7/19 夜「浪速割烹 㐂川」（大阪）

同店の上野氏と「柏屋 大阪千里山」の松尾氏によるコラボイベント。

浪速割烹 㐂川

7/20 朝「salon de 1904」（京都）

明治に建てられた洋館にあるカフェで朝食。

salon de 1904

7/20 昼「鳳舞楼 京都本店」（京都）

京都伝統の町中華の由緒正しき系譜。

鳳舞楼 京都本店

7/20 夜「徳山鮓」（滋賀）

熊にすっぽん、猪、鱒、鮎をいただく。

徳山鮓

7/22 昼「いし井」（東京・日本橋）

焼き魚と煮魚が人気の食堂。

いし井

7/22 夜「カンテサンス」（東京・北品川）

バベットとクエの料理がすばらしかった。

カンテサンス 写真：お店から

7/23 昼「北新地とんかつ épais 丸の内店」（東京・二重橋前）

大阪から東京に進出したとんかつ店。

北新地とんかつ épais 丸の内店

7/23 夜「百薬by徳山鮓」（東京・銀座）

「徳山鮓」の徳山氏プロデュースによる割烹。

百薬by徳山鮓

7/24 昼「DepTH brianza」（東京・六本木一丁目）

月の定例会。パスタの素晴らしさに唸る。

DepTH brianza

7/25 昼「利久庵 日本橋店」（東京・三越前）

老舗そば屋でカツ丼をいただく。

利久庵 日本橋店

7/25 昼「千疋屋総本店 フルーツパーラー 日本橋高島屋店」（東京・日本橋）

季節の桃が大変おいしかった。

千疋屋総本店 フルーツパーラー 日本橋高島屋店

7/25 夜「ムレーナ」（東京・三越前）

煮込み料理と手打ちパスタが大変素晴らしい。

ムレーナ

7/26 夜「浜作 新本店」（京都）

板前割烹の祖。鱧のお椀は日本一である。

浜作 新本店

7/26 夜「うえと」（京都）

珍しいウイスキーの品ぞろえで知られるバー。

うえと 出典：curuさん

7/27 昼「てんぷら 千の種」（岡山）

名店「みかわ 是山居」出身の店主による店で、天丼をいただく。

てんぷら 千の種

7/27 夜「はすのみ」（岡山）

確かな技術で香り豊かな料理を作り上げる名店。

はすのみ

7/27 夜「BAR 北田」（岡山）

オーセンティックバー。

BAR 北田 出典：＠すすむさん

7/28 朝「おかやま駅弁」（岡山）

岡山駅は駅弁が実に豊富。老舗寿司屋の駅弁を購入。

おかやま駅弁

7/28 昼「焼肉ホルモンあさひ」（愛知）

試食会で訪問。「サカエヤ」の肉を使った牛丼、ホルモン丼、冷麺。

焼肉ホルモンあさひ

7/28 夜「ボッテゴン」（愛知）

試食会で訪問。肉は「サカエヤ」、マグロは「藤田水産」、魚は「サスエ前田魚店」と日本を代表する肉と魚がそろった店。

ボッテゴン

7/29 昼「うどん料理 千」（愛知）

カレーうどんの名店。

うどん料理 千

7/29 夜「もめん」（大阪）

永らく営むなにわ割烹の名店。

もめん

7/30 昼「プランチャ スリオラ」（東京・虎ノ門ヒルズ）

新しく始めたハンバーガーがおいしい。

プランチャ スリオラ

7/30 夜「食卓や 古賀」（東京・広尾）

和食から中華までさまざまな料理を用意しているがどれも外れがない。

食卓や 古賀

7/31 昼「皇龍」（福井）

店主は京都「大鵬」出身で、どの料理も塩加減と香りの立たせ方がうまい。

皇龍

7/31 昼「大善」（福井）

福井の食材を使ったリーズナブルな割烹。

大善

マッキー牧元さんの2025年7月の食費の合計は……？

食費はなんと「887,804円」！

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに！

教えてくれた人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

文：マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真：マッキー牧元

