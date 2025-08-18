総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（7月・マッキー牧元）
グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開！
グルメ界隈に名を馳せる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。
今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載！
美食を求め全国を巡るマッキーさんの7月の「食スケジュール」を大公開！
7/1 夜「トゥーランドット 臥龍居」（東京・赤坂）
町中華特別会で訪問。
＜店舗情報＞
◆トゥーランドット 臥龍居
住所 : 東京都港区赤坂6-16-10 Y's CROSS ROAD1,2F
TEL : 050-5593-6446
7/2 昼「コーヒーハウスしもおれ」（東京・三鷹）
喫茶店でナポリタン。
＜店舗情報＞
◆コーヒーハウスしもおれ
住所 : 東京都三鷹市下連雀3-24-3 102
TEL : 0422-48-3175
7/2 夜「酒と肴 ててて」（東京・荻窪）
日本酒の品ぞろえと見事な燗づけ、酒が恋しくなる肴。
＜店舗情報＞
◆酒と肴 ててて
住所 : 東京都杉並区荻窪4-32-8 パインマンション荻窪 1F
TEL : 03-6279-9016
7/3 夜「クラッティーニ」（東京・東銀座）
サルデーニャ料理の会。
＜店舗情報＞
◆クラッティーニ
住所 : 東京都中央区銀座3-12-19 楽心ビル B1F
TEL : 050-5589-3958
7/4 夜「ベンソン」（長野）
親しみやすい料理をそろえた洋食居酒屋。
＜店舗情報＞
◆ベンソン
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢199-3
TEL : 0267-42-7829
7/5 昼「飯箸邸」（長野）
築80年の名建築でイタリア郷土料理をいただく。
＜店舗情報＞
◆飯箸邸
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町追分46-13
TEL : 080-3752-1184
7/5 夜「割烹日月」（長野）
今年オープンした割烹。親しみやすい料理がいい。
7/6 昼「かぎもとや 中軽井沢本店」（長野）
軽井沢に古くからあるそば屋。
＜店舗情報＞
◆かぎもとや 中軽井沢本店
住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3041-1
TEL : 0267-45-5208
7/7 昼「酒食堂 虎ノ門蒸留所」（東京・虎ノ門）
ジンの蒸留所を併設した居酒屋。
＜店舗情報＞
◆酒食堂 虎ノ門蒸留所
住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ビジネスタワー 3F
TEL : 050-5456-9801
7/7 昼「FLAMINGO」（東京・虎ノ門ヒルズ）
恵比寿の人気イタリアンの支店。
＜店舗情報＞
◆FLAMINGO
住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁
TEL : 050-5596-4772
7/7 夜「orangutan」（東京・中野）
2024年10月にできたお店。「ヤムママー」がおすすめ。
＜店舗情報＞
◆orangutan
住所 : 東京都中野区中野5-53-4
TEL : 03-3387-0888
7/8 夜「酉囃子」（東京・麻布十番）
「焼鳥 茜」が移転リニューアル。
＜店舗情報＞
◆酉囃子
住所 : 東京都港区麻布十番1-6-9 ARUGA224F
TEL : 03-6689-9279
7/9 昼「竹や」（東京・御茶ノ水）
カレーうどんがおいしい店。
＜店舗情報＞
◆竹や
住所 : 東京都文京区湯島1-9-15 御茶ノ水HYビル 1F
TEL : 050-5868-4717
7/9 夜「La Maison Confortable」（東京・麻布十番）
「ピエール・ガニェール」赤坂洋介シェフの独立店。
＜店舗情報＞
◆La Maison Confortable
住所 : 東京都港区麻布十番3-7-4 Coms Azabujuban 4F
TEL : 03-6809-4433
7/11 昼「食堂わた」（東京・新宿御苑前）
店主は「赤坂おぎ乃」「西麻布野口」出身の櫻井航氏。昼は定食、夜は居酒屋。
＜店舗情報＞
◆食堂わた
住所 : 東京都新宿区新宿1-19-11クサマビル 1F
TEL : 不明の為情報お待ちしております
7/12 昼「懐石 辻留」（東京・赤坂見附）
日本を代表する懐石料理の店。
＜店舗情報＞
◆懐石 辻留
住所 : 東京都港区元赤坂1-5-8 虎屋第２ビル B1F
TEL : 03-3403-3984
7/12 夜「手打そば大庵」（東京・新宿）
「新宿 京懐石 柿傳」経営のそば居酒屋。
＜店舗情報＞
◆手打そば大庵
住所 : 東京都新宿区新宿3-36-6 大安ビル ２Ｆ
TEL : 03-3352-5113
7/12 夜「Toilet」（東京・新宿御苑前）
足湯があるバー。
＜店舗情報＞
◆Toilet
住所 : 東京都新宿区新宿1-16-9 ２F
TEL : 03-3226-5678
7/13 昼「てんぷら的場」（石川）
北陸の食材だけで見事な天ぷらを揚げる。
＜店舗情報＞
◆てんぷら的場
住所 : 石川県金沢市東山1-14-4
TEL : 不明の為情報お待ちしております
7/14 朝「芝寿し 金沢百番街店」（石川）
金沢の駅弁ではここの海苔弁が一番。
＜店舗情報＞
◆芝寿し 金沢百番街店
住所 : 石川県金沢市木ノ新保町1-1 金沢百番街 あんと
TEL : 076-261-4844
7/14 夜「料理 小松」（石川）
細部まで考え抜かれた料理が輝く。
＜店舗情報＞
◆料理 小松
住所 : 石川県金沢市幸町11-29
TEL : 076-224-0118
7/15 朝「つば甚」（石川）
老舗料理旅館が始めた蟹雑炊朝食。
＜店舗情報＞
◆つば甚
住所 : 石川県金沢市寺町5-1-8
TEL : 076-241-2181
7/15 昼「らーめん 集」（石川）
金沢では珍しい煮干しラーメン。
＜店舗情報＞
◆らーめん 集
住所 : 石川県金沢市大豆田本町甲270-1
TEL : 080-4258-8285
7/15 夜「小伝馬」（東京・馬喰横山）
取材で訪問。魚料理がおいしい居酒屋。
＜店舗情報＞
◆小伝馬
住所 : 東京都中央区日本橋横山町3-15
TEL : 03-6206-2770
7/15 夜「湘南飯店」（東京・浅草）
日本で今まで味わうことのできなかった珍しい湖南料理がいただける。
＜店舗情報＞
◆湘南飯店
住所 : 東京都台東区西浅草3-25-11
TEL : 03-6231-6971
月後半も食巡りが止まらない！
7/16 昼「リストランテ・ホンダ」（東京・外苑前）
創意工夫に満ちたホンダ流料理が素晴らしい。
＜店舗情報＞
◆リストランテ・ホンダ
住所 : 東京都港区北青山2-12-35 タートルストーン青山ビル 1F
TEL : 050-5869-0637
7/16 夜「ピザダヴィンチトウキョウ」（東京・白金台）
優れたナポリピッツァの店。
＜店舗情報＞
◆ピザダヴィンチトウキョウ
住所 : 東京都港区白金台4-2-7 桜なみきビル B1F
TEL : 050-5597-9326
7/17 昼「東池袋 大勝軒 本店」（東京・東池袋）
つけそばの元祖、昭和の味を再現中。
＜店舗情報＞
◆東池袋 大勝軒 本店
住所 : 東京都豊島区南池袋2-42-8
TEL : 03-3981-9360
7/17 夜「味享」（東京・内幸町）
店主は「京味」出身。年々料理に磨きがかかっている。
＜店舗情報＞
◆味享
住所 : 東京都港区西新橋1-18-8 報徳ビル 1F
TEL : 03-6812-7168
7/18 昼「イルマーレ」（神奈川）
目の前の漁港であがった魚と地元の野菜で見事な料理を作る。
＜店舗情報＞
◆イルマーレ
住所 : 神奈川県小田原市早川1-11-6
TEL : 0465-24-1510
7/18 夜「すたんど割烹 杵吉」（神奈川）
78歳の女性店主の作る料理が素晴らしい。
＜店舗情報＞
◆すたんど割烹 杵吉
住所 : 神奈川県小田原市栄町2-4-35
TEL : 0465-24-1310
7/19 夜「浪速割烹 㐂川」（大阪）
同店の上野氏と「柏屋 大阪千里山」の松尾氏によるコラボイベント。
＜店舗情報＞
◆浪速割烹 㐂川
住所 : 大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-7
TEL : 06-6211-3030
7/20 朝「salon de 1904」（京都）
明治に建てられた洋館にあるカフェで朝食。
＜店舗情報＞
◆salon de 1904
住所 : 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町1 京都府庁旧本館 1F
TEL : 075-414-1444
7/20 昼「鳳舞楼 京都本店」（京都）
京都伝統の町中華の由緒正しき系譜。
＜店舗情報＞
◆鳳舞楼 京都本店
住所 : 京都府京都市上京区今出川町333 第2高橋ビル 5F CD
TEL : 075-451-5000
7/20 夜「徳山鮓」（滋賀）
熊にすっぽん、猪、鱒、鮎をいただく。
＜店舗情報＞
◆徳山鮓
住所 : 滋賀県長浜市余呉町川並1408
TEL : 0749-86-4045
7/22 昼「いし井」（東京・日本橋）
焼き魚と煮魚が人気の食堂。
＜店舗情報＞
◆いし井
住所 : 東京都中央区日本橋2-2-15 Ｂ１Ｆ
TEL : 03-3271-3056
7/22 夜「カンテサンス」（東京・北品川）
バベットとクエの料理がすばらしかった。
＜店舗情報＞
◆カンテサンス
住所 : 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川 御殿山 1F
TEL : 03-6277-0090
7/23 昼「北新地とんかつ épais 丸の内店」（東京・二重橋前）
大阪から東京に進出したとんかつ店。
＜店舗情報＞
◆北新地とんかつ épais 丸の内店
住所 : 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル B2F
TEL : 03-6206-3929
7/23 夜「百薬by徳山鮓」（東京・銀座）
「徳山鮓」の徳山氏プロデュースによる割烹。
＜店舗情報＞
◆百薬by徳山鮓
住所 : 東京都中央区銀座4-4-2 松屋銀座通り安田ビル 9F
TEL : 050-5595-6320
7/24 昼「DepTH brianza」（東京・六本木一丁目）
月の定例会。パスタの素晴らしさに唸る。
＜店舗情報＞
◆DepTH brianza
住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2F
TEL : 050-5590-9819
7/25 昼「利久庵 日本橋店」（東京・三越前）
老舗そば屋でカツ丼をいただく。
＜店舗情報＞
◆利久庵 日本橋店
住所 : 東京都中央区日本橋室町1-12-16
TEL : 03-3241-4006
7/25 昼「千疋屋総本店 フルーツパーラー 日本橋高島屋店」（東京・日本橋）
季節の桃が大変おいしかった。
＜店舗情報＞
◆千疋屋総本店 フルーツパーラー 日本橋高島屋店
住所 : 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋タカシマヤ 4F
TEL : 03-3272-6867
7/25 夜「ムレーナ」（東京・三越前）
煮込み料理と手打ちパスタが大変素晴らしい。
＜店舗情報＞
◆ムレーナ
住所 : 東京都中央区日本橋本町1-7-13 祥豊日本橋ビル 1F
TEL : 03-6225-2129
7/26 夜「浜作 新本店」（京都）
板前割烹の祖。鱧のお椀は日本一である。
＜店舗情報＞
◆浜作 新本店
住所 : 京都府京都市中京区新町通六角下ル六角町360
TEL : 075-561-0330
7/26 夜「うえと」（京都）
珍しいウイスキーの品ぞろえで知られるバー。
＜店舗情報＞
◆うえと
住所 : 京都府京都市東山区今小路町91-1
TEL : 075-751-5117
7/27 昼「てんぷら 千の種」（岡山）
名店「みかわ 是山居」出身の店主による店で、天丼をいただく。
＜店舗情報＞
◆てんぷら 千の種
住所 : 岡山県岡山市北区野田屋町1-10-20
TEL : 050-5596-4311
7/27 夜「はすのみ」（岡山）
確かな技術で香り豊かな料理を作り上げる名店。
＜店舗情報＞
◆はすのみ
住所 : 岡山県岡山市北区平和町1-11
TEL : 086-238-8403
7/27 夜「BAR 北田」（岡山）
オーセンティックバー。
＜店舗情報＞
◆BAR 北田
住所 : 岡山県岡山市北区磨屋町6-18 浅野ビル 2F
TEL : 086-234-1115
7/28 朝「おかやま駅弁」（岡山）
岡山駅は駅弁が実に豊富。老舗寿司屋の駅弁を購入。
＜店舗情報＞
◆おかやま駅弁
住所 : 岡山県岡山市北区駅元町1-1-1 JR岡山駅 2F 新幹線改札内
TEL : 086-801-0043
7/28 昼「焼肉ホルモンあさひ」（愛知）
試食会で訪問。「サカエヤ」の肉を使った牛丼、ホルモン丼、冷麺。
＜店舗情報＞
◆焼肉ホルモンあさひ
住所 : 愛知県名古屋市東区泉1-17-15 T.Yビル 1F
TEL : 050-5594-3404
7/28 夜「ボッテゴン」（愛知）
試食会で訪問。肉は「サカエヤ」、マグロは「藤田水産」、魚は「サスエ前田魚店」と日本を代表する肉と魚がそろった店。
＜店舗情報＞
◆ボッテゴン
住所 : 愛知県名古屋市東区泉2-21-3 司ビル 1F
TEL : 050-5593-7568
7/29 昼「うどん料理 千」（愛知）
カレーうどんの名店。
＜店舗情報＞
◆うどん料理 千
住所 : 愛知県名古屋市中区栄2-4-24 谷口ビル １Ｆ
TEL : 052-221-8883
7/29 夜「もめん」（大阪）
永らく営むなにわ割烹の名店。
＜店舗情報＞
◆もめん
住所 : 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-1-3
TEL : 06-6211-2793
7/30 昼「プランチャ スリオラ」（東京・虎ノ門ヒルズ）
新しく始めたハンバーガーがおいしい。
＜店舗情報＞
◆プランチャ スリオラ
住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁
TEL : 050-5869-7532
7/30 夜「食卓や 古賀」（東京・広尾）
和食から中華までさまざまな料理を用意しているがどれも外れがない。
＜店舗情報＞
◆食卓や 古賀
住所 : 東京都港区元麻布2-1-4 MHH 1F
TEL : 03-3473-3330
7/31 昼「皇龍」（福井）
店主は京都「大鵬」出身で、どの料理も塩加減と香りの立たせ方がうまい。
＜店舗情報＞
◆皇龍
住所 : 福井県福井市飯塚町29-101
TEL : 0776-58-3466
7/31 昼「大善」（福井）
福井の食材を使ったリーズナブルな割烹。
＜店舗情報＞
◆大善
住所 : 福井県福井市西開発3-708
TEL : 0776-53-6800
マッキー牧元さんの2025年7月の食費の合計は……？
食費はなんと「887,804円」！
月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに！
教えてくれた人
マッキー牧元
株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。
食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！
https://www.instagram.com/tabelog/
文：マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真：マッキー牧元The post 総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（7月・マッキー牧元） first appeared on 食べログマガジン.