矢沢永吉、ドラマ『最後の鑑定人』主題歌「真実」先行配信決定

2025年にソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉が、フジテレビ系水曜10時ドラマ『最後の鑑定人』主題歌となっている「真実」を、8月25日に先行配信することが決定した。

■「真実」はドラマ『最後の鑑定人』に寄り添った世界観

「真実」は、スローで優しいメロディラインに矢沢の特徴的な声が心地よくマッチした極上のバラード。愛の儚さを表現する歌詞に、ドラマ『最後の鑑定人』の作中でキーワードとなっている“嘘”や“真実”というワードも散りばめられ、作品に寄り添った世界観に仕上がっている。

■9月24日にオリジナルアルバム『I believe』をリリース

6年ぶリ通算35枚目となるオリジナルアルバム『I believe』（9月24日リリース）には、11曲の新曲を収録。

初回限定盤TYPE-Aには、2024年に行われた『FIGHT ON EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2024』より、12月14日の日本武道館公演の模様をダイジェストにした映像が収録され、同公演の模様を撮影したフォトブックが付属。初回限定盤TYPE-Bには、今作のレコーディングの模様などを収録したドキュメント映像と「真実」のMVが収録される。リリースを心待ちにしよう。

■アルバム『I believe』ジャケット写真

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「真実」

2025.09.24 ON SALE

ALBUM『I believe』

矢沢永吉 OFFICIAL SITE

https://www.eikichiyazawa.com/