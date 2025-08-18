８月１８日午前、預託法違反の疑いで北海道岩内町の男が逮捕されました。



客に１台１００万円でコンピューターを販売していた男。



一体どんな手口だったのでしょうか。

午前８時前の岩内警察署前。



（山岡記者）「いま福田容疑者が警察署内へと入って行きます」



預託法違反の疑いで逮捕された、岩内町の自営業・福田貴雄容疑者です。



ずらりと並んでいるのは、警察が自宅から押収した大量のコンピューター。

福田容疑者は２０２３年１１月から、知人の男性４人に「暗号資産を得られたら報酬を支払う」とうたい、コンピューターの所有権を販売する違法な契約を結んだ疑いが持たれています。



（山岡記者）「警察が押収したコンピューターは、客に１台１００万円で販売されていました」



１００万円で販売されたのはあくまで所有権です。



コンピューターの現物は福田容疑者が預かり、「暗号資産」を稼ぐために必要な作業＝マイニングに使用。



利益が出た場合、報酬が支払われる契約でした。

しかしー



（契約者）「マイニング機器を購入させられたが報酬が振り込まれない」



２０２５年１月、契約者の１人が警察に相談し、事件が発覚。



福田容疑者は同様の手口で総額１０００万円以上を集めたとみられますが、いずれの契約者にも報酬は支払われていませんでした。



被害にあった男性の親族に聞くとー



（被害者親族）「自宅に行ってパソコンを見せられたようだ。１円も利益は入っていない。そもそもパソコンを動かしていたのかさえ知らない」



「利益が出る」などとうたい、高額な商品の所有権を購入させる手口を「販売預託商法」といいます。



高額な磁気治療器を買わせる手口が問題となった「ジャパンライフ事件」や、金の地金を販売した「豊田商事事件」など、商品や事業に実態がない悪質なケースが相次ぎました。



過去の被害は１兆円超ともいわれ、２０２２年の法改正で原則禁止されました。



「販売預託商法」で売られる商品は多岐にわたることが特徴だといいます。

（道立消費生活センター 斎藤清美さん）「和牛・磁気治療機器・ヨーグルト・干し柿などの農産物・通信機器なども取り扱っていた事業者もあった。お金を払ったのに手元に持てないのはおかしいと思って、一旦（契約を）やめる方がいい」



預託法の改正後、全国で２例目の逮捕となった今回の事件。



福田容疑者は「間違いありませんが法律違反だと思わなかった」と容疑を一部否認しています。

高額な商品を販売して現物は預かり、その利益を報酬として渡すという「販売預託商法」ですが、今は原則禁止されています。



福田容疑者はこのコンピューターで暗号資産という利益を得て、報酬を支払うと説明していました。



同様の手口で様々な商品が販売されているため注意が必要です。