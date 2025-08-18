北海道のほぼ中心に位置する当麻町は、小さな里山から広がる森と花に囲まれた、自然豊かな街です。

そんな当麻町で、大人も童心に返って全力で遊べる『とうまスポーツランド フィールドアスレチック』をご紹介します！

『とうまスポーツランド フィールドアスレチック』は、自然豊かな森の中で、30種類のアスレチックポイントが楽しめる施設です。家族や仲間と、気軽にアウトドアレジャーを満喫できるおすすめスポット！

センターハウスで受付し、料金を支払うと、スコアカードと人数分のビブスが渡されます。

そして、アスレチックポイントごとに鉛筆が置かれているため、受付でもらったスコアカードに得点を記入しながら、スコアを競い合って楽しむことができます。

アスレチックポイントは全部で30種類！ 幼児でも楽しめるやさしいものから、大人でも手こずる本格派まで、バリエーション豊かです。

いざ、挑戦！画像：北海道Likers

2人で全コースを制覇した場合、スムーズに進めば所要時間は約1時間～1時間半。子ども連れや、スコアを競い合いながら楽しむ場合は、2～3時間ほどかかる見込みです。

今回は、30種類のアスレチックポイントの中から、特に苦戦した難所や子どもに人気の高い3つのポイントをご紹介します。

１：トウオマわたり画像：北海道Likers

ポイント9の『トウオマわたり』は、ロープを握り、丸太や木株の上に足を乗せて渡っていくアスレチックです。

丸太に足を乗せてスイスイ進まないと、どんどん足が開いていってしまうので、これがなかなか難しい……！ 時間が経つにつれて、ロープを握る腕もプルプルに。

さらに、水上を通過するため、最後まで体力だけでなく、集中力や判断力も問われます。

２：当麻ロープウェイ画像：北海道Likers

子どもに大人気のポイント14『当麻ロープウェイ』は、木株に乗って、空中を滑り降ります。

このアスレチックは子どもの頃に経験したことがありますが、今は体が重くなったぶん、横に池があることもあって、必死にロープにしがみついてしまいます。

しかし、一度挑戦してしまえば、2回目からは森の中を飛んでいるような気分で楽しめますよ。

３：人間水車画像：北海道Likers

ポイント29の『人間水車』は、横の棒を掴んで立ったまま、ゆっくり歩いたり走ったりして水車を回すはずが……！

手をついてしまい、まるでハムスターのように、くるくる回らざるを得ない事態に……（笑）。

子どもに大人気のアスレチックで、延々とくるくる回っている子も少なくないそうです。

自然の中で楽しむスポットなので、タオルや虫よけスプレーがあると、より快適に過ごせます。

なかには水上を渡るアスレチックもあり、服が濡れる可能性も。動きやすく、濡れても平気な服装がおすすめです。特に子ども連れの場合は、着替えを持参すると安心ですよ。ただし、更衣室はないため、その点はご注意を。

また、センターハウスにはコインロッカーが完備されており、荷物を預けて身軽に楽しむこともできます。

さらに、嬉しいのが道路を挟んだ向かいにある温浴施設『ヘルシーシャトー』の存在。たっぷり遊んだあとは、汗を流してリフレッシュするのもおすすめです。

そして、敷地内にはキャンプ場も併設。アスレチックとキャンプをあわせて楽しめば、自然を満喫できる一日になりますよ。

詳細情報

とうまスポーツランド フィールドアスレチック

住所：北海道上川郡当麻町市街6区

電話：0166-84-3163（とうまスポーツランドセンターハウス）

営業期間：4月第4土曜日～10月第4日曜日（冬期間は休業）

※天候や状況により臨時休業の場合あり

営業時間：9:00～17:00

料金： 大人高校生以上 600円／小・中学生 400円

※20人以上の場合、団体料金になります

※町内の障がい者手帳をお持ちの方は無料

北海道Likersライターのひとこと

童心に返って全力で遊ぶと、翌日は全身筋肉痛になりました（笑）。池ポチャも覚悟で、思いっきり楽しんでみてください。



取材・写真・文／佐藤絵理

※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。