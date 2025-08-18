レイヤードアイテムを取り入れてシンプル夏コーデにひねりを加えて

暑いとシンプルなコーディネート一辺倒になりがち、そんな時に役立つのがベストなど、重ねるだけでスタイリングをワンランク上にアップデートできるアイテム。夏服に重ねるだけで鮮度上がるアイテムをお届けします。

【シップス】これ1枚だけ着てもOKな、ヒップが隠れる丈感のジレ

「ハイカウントダブルクロスジレ」各\22,000

程よくウエストをシェイプさせたダブルクロスのVネックジレは、少し長めの着丈でヒップまわりもカバー。秋はボタンを留めて1枚で、冬はインナーに重ねて、と長く活躍します。手洗い可能。

【ファーストハンド】4ポケットがデザインと機能性が高めるスタイリッシュなベスト

「ダブルクロス 4ポケットベスト」\14,850

デザイン性も機能性も兼ね備えたフラップポケットがポイントのベスト。デコルテをすっきり見せるV開きにしたことで、カジュアルになりすぎずクリーンでモード感のある着こなしが叶います。ヒップが隠れる長めの丈感、バックスタイルに付いたドローストリングでウエストを絞れるので、シルエットの調節ができます。

【シップス】夜が肌寒くなってきたら、女性が着こなしやすいサイズ感のフリースベストを

「フリースベスト」各\8,800【チャンピオン ✕ シップス】

ふわふわと毛足が長く、柔らかい肌触りで上品な光沢が魅力のシェルパフリース素材のベスト。軽い素材でありながら、多くの空気を含むことによる保温性の高さが魅力です。オーバーサイズながら着丈が少し短く、女性が着こなしやすいサイズ感です。洗濯機洗い可能。

【フリーダ】レイヤード自在な、レトロな花モチーフが印象的なメッシュTシャツ

「メッシュ フラワー Tシャツ」各\8,800

秋色のメッシュレースを使用したトップスは、暑い時期から着られて季節を先取りできる1枚。スポーティなメッシュ素材と、レトロな花モチーフの組み合わせに意外性があり、着映えます。

【ファーストハンド】ばさっと被れる、深めキーネックのプルオーバー

「別注 リラックスフィット ワッフルキーネックプルオーバー」\14,300

【アメリカーナ】が【ファーストハンド】のためワッフルの生地を使ってデザインを一から起こした別注プルオーバー。ワッフル生地を使い、オーバーサイズのためリラクシーな印象を醸し出します。ヒップが隠れる丈感のラウンドカットの裾のサイドにスリットが入り、トップスインでもバランスよく着こなせます。

着回ししやすい重ね着アイテムは、シーズンレスで長く使えるのも魅力。ぜひワードローブにプラスしてみて。

※価格はすべて税込みです