「broach a topic」の意味は？「broach」の意味を想像してみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「トピックを切り出す」でした！

この表現は、デリケートな話題や繊細な問題に対して、慎重に言及することを指します。

ほかの話題よりも注意が必要な話題を切り出したいときには、この表現を使ってみてくださいね。

「Jesse wasn't sure of how to broach the topic of Sam's illness.」

（ジェシーはサムの病気のことをどう切り出そうか迷っていた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。