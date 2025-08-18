「broach a topic」の意味は？「broach」の意味を想像してみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「broach a topic」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「トピックを切り出す」でした！
この表現は、デリケートな話題や繊細な問題に対して、慎重に言及することを指します。
ほかの話題よりも注意が必要な話題を切り出したいときには、この表現を使ってみてくださいね。
「Jesse wasn't sure of how to broach the topic of Sam's illness.」
（ジェシーはサムの病気のことをどう切り出そうか迷っていた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部