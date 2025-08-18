猫と暮らしていると、ふとした瞬間に「私のこと親だと思ってる？」と感じることがあります。今回ご紹介するのは、まさにそんな親子感あふれる投稿。飼い主さんに全身を預けて甘える猫の姿が、SNS上で大きな反響を呼んでいます。投稿はThreadsにて、45万回以上表示。いいね数は4.1万件を超えたそうです。

【動画：『多分私のことほんとの親だと思ってる』→猫が見せた『まさかの甘え方』】

多分私のことほんとの親だと思ってる

今回、Threadsに投稿したのは「ジェリーとタフィーシャムトラ兄弟」さん。

投稿に映っているのは、飼い主さんの肩に顔をうずめて、全身でピタッとくっついている猫ちゃん。その姿は、単なるスキンシップというよりも、心から安心しきっているような様子。前足はしっかりと抱きつくように回され、後ろ足まで力を抜いて預けている姿からは、「ここが自分の居場所」と信じているような安心感がにじみ出ています。

猫がここまで密着するのは珍しいことではありますが、何より印象的なのは、その甘え方の本気度。警戒心ゼロで、ただただ飼い主さんに身を委ねているその姿は、まるで「母親に抱かれている赤ちゃん」のようです。飼い主さんの言う通り、たぶん本気で実の母親だと思っていそうですよね。

赤ちゃんみたいな甘えん坊猫にほっこり癒される猫好きさんたち

飼い主さんのことを本気で親だと思っていそうな猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「たぶんですけど、産んでると思いますよ」「超絶羨ましすぎて...どっちに嫉妬してるか分からなくなりました笑」「マミーってお顔つけてるの可愛いぃぃイイ！」などの声が多く寄せられていました。

猫が全力の甘えを見せてくれるのは、日頃の信頼関係がしっかり築かれている証拠。飼い主さんとの絆が垣間見える、微笑ましい投稿でした。

Threadsアカウント「ジェリーとタフィーシャムトラ兄弟」では、猫のジェリーちゃんとタフィーちゃんとの微笑ましい日常の様子が投稿されています。猫の兄弟たちの暮らしには癒しがぎゅっと詰まっています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ジェリーとタフィーシャムトラ兄弟」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。