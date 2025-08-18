『6年前は白かった子猫』→現在の様子を見てみると……衝撃のビフォーアフターに5万いいね「本当に色が違う」「日焼けサロン行った？ｗ」
今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、色が変化した猫ちゃん。白い毛が焦げたそうです。
こげ茶色に変化した猫ちゃんの様子はXにて、80万回以上表示。Xユーザーたちからは「一度で2度美味しいどっちもアリ！」「あああ！本当に色違うにゃああ」「焦げちゃったんですね…」とのコメントが寄せられていました。
【写真：『6年前は白かった子猫』→現在の様子を見てみると……】
毛色が焦げた！？
Xアカウント「ソレイユ」に投稿されたのは、毛の色が変わった猫ちゃんのビフォーアフター。お兄ちゃん猫の上に乗ってまったりしているのはなみちゃんです。なみちゃんは、ベースが白い毛で、耳、鼻先、足先、尻尾が濃い色をしていました。これが今から6年前のなみちゃんだそうです。
そして現在のなみちゃんは、白い毛だったところが、こげ茶色になっています。1年のなかでも微妙に色が濃くなったり薄くなったりするそうで、飼い主さんは「なみちゃんの毛色の変化は見ていて面白い」とコメントしています。毛色の変化で見ている人をびっくりさせるなみちゃんでした。
毛色の変化にX民もびっくり
なみちゃんの毛色の変化を見たXユーザーたちからは「うちの子にそっくりでビックリしました！どんどん焦げてきてますね」「歳とって焦げてくるとか最高！可愛さ更新して偉い」「こんなに色が変わるなんてすごい」などの声が寄せられていました。
Xアカウント「ソレイユ」では、なみちゃんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。
写真・動画提供：Xアカウント「ソレイユ」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。