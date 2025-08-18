今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、色が変化した猫ちゃん。白い毛が焦げたそうです。

こげ茶色に変化した猫ちゃんの様子はXにて、80万回以上表示。Xユーザーたちからは「一度で2度美味しいどっちもアリ！」「あああ！本当に色違うにゃああ」「焦げちゃったんですね…」とのコメントが寄せられていました。

【写真：『6年前は白かった子猫』→現在の様子を見てみると……】

毛色が焦げた！？

Xアカウント「ソレイユ」に投稿されたのは、毛の色が変わった猫ちゃんのビフォーアフター。お兄ちゃん猫の上に乗ってまったりしているのはなみちゃんです。なみちゃんは、ベースが白い毛で、耳、鼻先、足先、尻尾が濃い色をしていました。これが今から6年前のなみちゃんだそうです。

そして現在のなみちゃんは、白い毛だったところが、こげ茶色になっています。1年のなかでも微妙に色が濃くなったり薄くなったりするそうで、飼い主さんは「なみちゃんの毛色の変化は見ていて面白い」とコメントしています。毛色の変化で見ている人をびっくりさせるなみちゃんでした。

毛色の変化にX民もびっくり

なみちゃんの毛色の変化を見たXユーザーたちからは「うちの子にそっくりでビックリしました！どんどん焦げてきてますね」「歳とって焦げてくるとか最高！可愛さ更新して偉い」「こんなに色が変わるなんてすごい」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ソレイユ」では、なみちゃんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

