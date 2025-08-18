やっと買えたーーーーッッ！！【カルディ】パケも可愛い♡「アイス・ドリンク」

世界のおいしいがギュッと詰まった【カルディ】。迷路のような店内を歩くだけで、まるで宝探しをしているようなワクワク感に包まれます。今回は、豊富なラインナップの中から、暑い日のカフェタイムにぴったりな「アイス・ドリンク」をご紹介します。

アレンジを楽しめる！「ホーマー クラッシュドコーヒーゼリー」

「やっと買えた～」と、@monmon.121さんが紹介するのは「ホーマー クラッシュドコーヒーゼリー」。パックを数回振ってカップに移せば、おしゃれなおやつが完成。そのまま飲んでほろ苦を楽しむのも良し！ 牛乳を加えたりアイスやホイップクリームをのせたりするのもおすすめです。

夏バテ対策にも！「梅エードベース 国産梅果汁使用」

夏バテ対策にもよさそうな「梅エードベース 国産梅果汁使用」は、水や炭酸水で割って楽しむ飲料です。かき氷のシロップ代わりにしたりお酒と合わせたり、冷房で体の冷えが気になる時はホットもおすすめです。

常温ストックできる「凍らせて食べる 青梅あいす」

「去年も何度もリピ」「幸せやばい」と@monmon.121さんが絶賛するのは、青梅のイラストのパッケージが目を引く「凍らせて食べる 青梅あいす」。常温販売されていて、食べる前に袋ごと振って冷凍庫へ！ しっかり固めたい時は8時間が目安です。袋のまま手軽に食べられるほか、細かく砕いてデザートグラスに盛り付ければおしゃれなデザートに。

片手で食べられる手軽さも魅力「凍らせて食べる 白桃あいす」

国産の白桃ピューレを使用した「凍らせて食べる 白桃あいす」も見逃せません。@monmon.121さんは「少しねっとりした食感がリッチ」と感想を投稿しています。同シリーズで、スイカや梅もあるのでチェックして！

気になる商品はありましたか？ ストックしておけば、急な来客時に出してもよさそうです。ぜひ近くの【カルディ】を覗いてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

