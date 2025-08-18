SNSアップ必須♡ フォトジェニックな店内にときめく【最新アートカフェ】まとめ

イマドキなチルい夏休みの過ごし方を知りたい人必見！今回は、SNSアップ必須な「最新アートカフェ」をご紹介します。もっと気軽にアートを楽しみたい！ってコは写真映え確実なアートカフェから挑戦してみるのはどう？フォトジェニックな店内にときめくはず♡

写真映え確実！アートを楽しむおしゃれ空間 「おしゃれな休日を過ごしたい」ってコは、日常とは違う世界に入り込めるアート空間に足を運んでみよう。誰でも行きやすく、楽しめるアートスポットをとくとご覧あれ。

Check! Arty cafe（アーティー カフェ） ケーキに色つきクリームで絵が描けるペイントメニューが名物のアートカフェ。 韓国のカフェのような、可愛らしい店内も魅力的。 INFORMATION 住：福岡県福岡市中央区荒戸2-1-11

☎：092-600-0727

営：10:00〜19:00（L.O.18:30）、18:30〜22:00（L.O.21:30）（夜カフェは週末のみ営業）

休：木曜（変動あり）

Instagram：＠arty__cafe__

Check! SKAC（SKWAT KAMEARI ART CENTRE） 感度高めな若者が集う、今話題のアートセンター。アートブックなどが数多く並ぶ店内には「TAWKS」というカフェも併設されている。 ©2025 Daisuke Shima Photography. All rights reserved.Unauthorized use,reproduction,or distribution is prohibited.For licensing or permissions,contact http://adhocfoto.jp/d@adhocfoto.jp INFORMATION 住：東京都葛飾区西亀有3-26-4

☎：非公開

営：SKAC 11:00〜19:00

TAWKS 平日8:30〜18:00、休日11:00〜18:00

休：月曜、火曜

Instagram

SKAC：＠skwat.site

TAWKS：@tawks___

Ray編集部 エディター 草野咲来