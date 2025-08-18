SNSアップ必須♡ フォトジェニックな店内にときめく【最新アートカフェ】まとめ
イマドキなチルい夏休みの過ごし方を知りたい人必見！今回は、SNSアップ必須な「最新アートカフェ」をご紹介します。もっと気軽にアートを楽しみたい！ってコは写真映え確実なアートカフェから挑戦してみるのはどう？フォトジェニックな店内にときめくはず♡
写真映え確実！アートを楽しむおしゃれ空間
「おしゃれな休日を過ごしたい」ってコは、日常とは違う世界に入り込めるアート空間に足を運んでみよう。誰でも行きやすく、楽しめるアートスポットをとくとご覧あれ。
SNSアップ必須！最新アートカフェ
もっと気軽にアートを楽しみたい！ってコは写真映え確実なアートカフェから挑戦してみるのはどう？
フォトジェニックな店内にときめくはず♡
Check! Arty cafe（アーティー カフェ）
ケーキに色つきクリームで絵が描けるペイントメニューが名物のアートカフェ。
韓国のカフェのような、可愛らしい店内も魅力的。
INFORMATION
住：福岡県福岡市中央区荒戸2-1-11
☎：092-600-0727
営：10:00〜19:00（L.O.18:30）、18:30〜22:00（L.O.21:30）（夜カフェは週末のみ営業）
休：木曜（変動あり）
Instagram：＠arty__cafe__
Check! SKAC（SKWAT KAMEARI ART CENTRE）
感度高めな若者が集う、今話題のアートセンター。アートブックなどが数多く並ぶ店内には「TAWKS」というカフェも併設されている。
©2025 Daisuke Shima Photography. All rights reserved.Unauthorized use,reproduction,or distribution is prohibited.For licensing or permissions,contact http://adhocfoto.jp/d@adhocfoto.jp
INFORMATION
住：東京都葛飾区西亀有3-26-4
☎：非公開
営：SKAC 11:00〜19:00
TAWKS 平日8:30〜18:00、休日11:00〜18:00
休：月曜、火曜
Instagram
SKAC：＠skwat.site
TAWKS：@tawks___
Ray編集部 エディター 草野咲来