最大9連休となったお盆休みが明け、18日から街には日常の風景が戻ってきました。



18日午前8時の気温が25.2度となった長野市。JR長野駅前では日傘を差しながら通勤する人の姿も目立ちました。



宮里伸哉記者

「最大9連休となった今年のお盆休み、物価高続く中、皆さんどのように過ごしたのでしょうか?」



50代女性（5連休）

「5連休。子どもとそばを食べたり、スイーツを食べに行ったりした。（お盆休み中の出費は?）3万円くらい」

40代男性 （9連休）

「妻の実家の岩手に行った。家族みんなでゆっくりお墓参りに行ったり、親戚の家に遊びに行ったり。（お盆休み中の出費は?）車で東京から移動したので。高速代くらい、4万円くらい」





出費を最低限に抑える人もいる中で、こちらの男性は…。20代男性（9連休）「東京で最近はまっているDJのライブを見に行った。（お盆休み中の出費は?）今回DJの機材を買って。ライブでは5万円くらい使って、買い物したので合わせて20万くらい。使いすぎましたね」そして、軟式野球の全国大会のため、大阪から信州にやってきたという大学生たち。お盆休み返上で練習したということで…。大学生（9連休）「バッティンググローブ、野球道具を買ったぐらいです。だいたい2万円くらい」JR東日本によりますと、8日から17日までに北陸新幹線を利用した人は前の年に比べ104％、在来線の特急も軒並み去年を上回る利用だったということです。