麻生久美子、クセ強キャラの誕生秘話に照れ笑い オダギリジョー監督が自撮りショットを送られ「コイツ、スゲぇな」
俳優の麻生久美子、オダギリジョー監督が18日、都内で行われた自身が脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）の完成記念上映会の舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】オールブラックのシックなドレスで登場した麻生久美子
つい前髪を切りすぎてしまう漆原冴子役を麻生は演じる。漆原のようなクセが強いキャラクターが多いが、オダギリ監督は「基本的にはまず役者を決めます。ざっくりしてますけど『この人に出てもらいたいな』と決めた後に、その人にどういう役をやってもらいたいかなという考え方をする場合もあります。かと思えば、麻生さんとかは最初から麻生さんの面白さを引き出すために作ったような役だと思ってます」と説明する。
なぜ前髪を切りすぎてしまう設定を麻生にしたのか重ねられるとオダギリ監督は「麻生さんからある日急に『前髪切ったんだけどどう？』と自撮りの写真が送られてきたことにちょっと引いてしまった僕が“コイツ、スゲぇな”と思ってキャラクターに入れ込んじゃいました」と誕生秘話をバラしてにやり。「やだぁ」と照れる麻生は「あれは漆原の役に前髪が短いとどうかな、漆原っぽくないかなと思って送ったんですよ！」と弁明して会場に笑いが広がっていた。
この日は池松壮亮、永瀬正敏、佐藤浩市も参加した。
本作は、2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
